По проекту плана капитального ремонта на 2019 год планируется замена 402 лифтов

По проекту краткосрочного плана капитального ремонта 2019 года планируется заменить 402 единицы лифтового оборудования на общую сумму 789 млн. руб., что практически позволит модернизировать изношенный парк лифтового хозяйства Липецкой области.

«Мы ни раз говорили, что обеспечение безопасных условий проживания – это одна из приоритетных задач, поэтому в 2019 году мы планируем запустить второй этап ведомственной программы по ускоренной замене лифтового оборудования, если первый этап включал 300 единиц лифтового оборудования, то второй этап включает свыше 400. Такого масштаба работ не было в нашем регионе никогда, но потребность есть и была, точнее она копилась годами. Благодаря включению этих домов в программу капитального ремонта, в ближайшем будущем граждане будут пользоваться новыми комфортными, а главное безопасными лифтами.» - пояснил генеральный директор фонда капитального ремонта Липецкой области Александр Козин.



Ведомственная программа по замене лифтового оборудования выполняется за счет применения рассрочки платежей, при этом в 2019 году период рассрочки будет увеличен до 5 лет с даты окончания работ в соответствии с подписанными актами выполненных работ.



Отметим, что согласно ч. 3.1. ст.168 ЖК РФ областной программой капитального ремонта в приоритетном порядке могут быть предусмотрены работы по ремонту внутридомовых инженерных систем газоснабжения, ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации.



Напомним, что работа Липецкой области по ускоренной замене лифтового оборудования, реализуемая в рамках ведомственной программы, была неоднократно отмечена Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации за высокие темпы замены лифтового оборудования. В соответствии с краткосрочным планом капитального ремонта 2017 года было осуществлена замена 145 единиц лифтового оборудования, в рамках краткосрочного плана текущего года идет замена 210 единиц лифтового оборудования. С учетом плановых показателей 2019 года общее количество модернизированных лифтов по программе капитального ремонта составит 757 единиц лифтового оборудования.



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