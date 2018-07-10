В 30, 31 микрорайонах Липецка появится новая школа

Еще одна современная школа с бассейном появится в Липецке. Образовательное учреждение возводят в 30, 31 микрорайонах, активная застройка которых продолжается в настоящее время.



Как сообщает пресс-служба мэрии, строительство школы началось 27 мая. Уже выполнено около 15% от общего объема работы. Уложен фундамент всех корпусов, включая бассейн. Продолжается монтаж плит перекрытия, перегородок и полов подвальных помещений.



- Школа строится по типовому проекту, а это значит, что у образовательного учреждения, рассчитанного на 800 учащихся, будут собственный бассейн и огромная спортивная площадка, куда вместе с детьми смогут приходить их мамы и папы. Все работы ведутся без отставаний от сроков, есть полное взаимопонимание между заказчиком и исполнителем, а значит, и уверенность, что в августе завершится кладка здания. Осень мы оставим на отделку, а в конце декабря сдадим готовый объект, - сообщил руководитель АО «Липецкстрой» Валерий Сешенов.



Школа в 30,31 микрорайонах строится в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Стоимость проекта порядка 665 млн. рублей.

