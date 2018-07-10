Общество

сегодня, 16:17

В 30, 31 микрорайонах Липецка появится новая школа

1 286
#школа #образование #строительство
1

Еще одна современная школа с бассейном появится в Липецке. Образовательное учреждение возводят в 30, 31 микрорайонах, активная застройка которых продолжается в настоящее время. 


Как сообщает пресс-служба мэрии, строительство школы началось 27 мая. Уже выполнено около 15% от общего объема работы. Уложен фундамент всех корпусов, включая бассейн. Продолжается монтаж плит перекрытия, перегородок и полов подвальных помещений.  

- Школа строится по типовому проекту, а это значит, что у образовательного учреждения, рассчитанного на 800 учащихся, будут собственный бассейн и огромная спортивная площадка, куда  вместе с детьми смогут приходить их мамы и папы. Все работы ведутся без отставаний от сроков, есть полное взаимопонимание между заказчиком и исполнителем, а значит, и уверенность, что в августе завершится кладка здания. Осень мы оставим на отделку, а в конце декабря сдадим готовый объект, -  сообщил руководитель АО «Липецкстрой» Валерий Сешенов. 

Школа в 30,31 микрорайонах строится в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Стоимость проекта порядка 665 млн. рублей.
1 286
#школа #образование #строительство
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Логика

40 минут назад
на 30, 31 микрорайонах нужна конечно же школа..а как же Манеж?
ответить

Еще в рубрике

Лебедянских казаков привели к присяге
#казачество
Лебедянских казаков привели к присяге

25 минут назад

Общество
На квадратный километр в Липецкой области осталось меньше 48 человек
#демография
3
На квадратный километр в Липецкой области осталось меньше 48 человек

37 минут назад

Общество
Депутаты горсовета предлагают сделать официальный пляж на Силикатных озерах
#Липецкий городской Совет #пляжный отдых
1
Депутаты горсовета предлагают сделать официальный пляж на Силикатных озерах

53 минуты назад

Общество
Депутаты-миллионеры с опережением графика проголосуют за пенсионную реформу
#пенсионная реформа
50
Депутаты-миллионеры с опережением графика проголосуют за пенсионную реформу

сегодня, 15:00

Общество
Нога Акинфеева и усы Черчесова не сказались на выборе липчан
#имя #Акинфеев #Черчесов
8
Нога Акинфеева и усы Черчесова не сказались на выборе липчан

сегодня, 14:39

Общество
Липчанка заплатила 180 тысяч рублей, чтобы ей не портили отдых
#Приставы #УФССП #долги
7
Липчанка заплатила 180 тысяч рублей, чтобы ей не портили отдых

сегодня, 13:16

Общество