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В Зауралье двое детей упали вместе с балконом
Проводится проверка инцидента
Балкон с двумя детьми обрушился в жилом доме в Курганской области, один ребенок госпитализирован, организована доследственная проверка, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление СК по региону.
По данным следствия, в квартире на втором этаже двухэтажного дома в селе Стариково Шумихинского района обрушился балкон, на который вышли двое детей. В результате происшествия пятилетний мальчик получил травмы и был госпитализирован, находившаяся с ним младшая сестра серьезных травм не получила.
"Мишкинским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка по факту обрушения балкона в жилом многоквартирном доме в Шумихинском районе", — говорится в сообщении СК. Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.
По данным следствия, в квартире на втором этаже двухэтажного дома в селе Стариково Шумихинского района обрушился балкон, на который вышли двое детей. В результате происшествия пятилетний мальчик получил травмы и был госпитализирован, находившаяся с ним младшая сестра серьезных травм не получила.
"Мишкинским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка по факту обрушения балкона в жилом многоквартирном доме в Шумихинском районе", — говорится в сообщении СК. Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.