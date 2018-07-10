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Суд снял арест с $5,5 млн вдовы главаря «кущевской банды»

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Суд снял арест с $5,5 млн вдовы главаря «кущевской банды»

Октябрьский суд Краснодара снял арест с $5,5 млн, находящихся на банковском счету Анжелы-Марии Цапок

C 5,5 млн долларов, находящихся на счёте жены главаря Кущёвской ОПГ Анжелы-Марии Цапок, сняли арест. Об этом порталу Лайф.ру сообщил юрист компании "Центр правосудия" Максим Кошелев, представляющий родственников убитых, со ссылкой на определение Октябрьского районного суда Краснодара.

"Мы обратились в Октябрьский районный суд города Краснодара, чтобы рассмотрели вопрос об обращении взыскания на сумму в пределах требований всех взыскателей по исполнительным производствам. Судья отказал в привлечении к делу всех взыскателей и потерпевших, удовлетворив при этом просьбу представителя Анжелы-Марии Цапок о снятии ареста с 5,5 млн долларов, что противоречит ранее принятому решению суда в Ростове-на-Дону", — заявил Кошелев.

Ранее Цапок через суд требовала снять арест с машины Porsche Panamera Turbo, особняка и $6 млн на счету в банке. Суд ранее согласился снять арест с дома и автомобиля, но отказал в удовлетворении требования о снятии денег со счета. Арест был наложен в 2010 году по просьбе следственных органов, которые занимались делом банды и считали, что все деньги и имущество являются общим капиталом преступного сообщества. Позднее предполагалось, что деньги и имущество будут использованы для выплаты компенсаций пострадавшим от действий банды.
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