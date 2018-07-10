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В Барнауле 15 человек отравились роллами
Среди пострадавших - двое детей
15 барнаульцев отравились роллами, которые заказали в службе доставки. Среди пострадавших двое подростков 12-ти и 17-ти лет, передают АиФ-Алтай.
Барнаулец заказал роллы в одной из служб доставки. После еды мужчине стало плохо: проявились признаки отравления. Он вызвал скорую помощь, где ему поставили диагноз «кишечная инфекция». А позже выяснилось, что он не единственный отравившийся японской едой от этой службы доставки.
Как сообщает Роспотребнадзор по Алтайскому краю, 9 человек находятся в инфекционных отделениях, остальные проходят лечение амбулаторно. Пострадавшим поставлен диагноз «инфекционный гастроэнтерит».
Следователи установят все обстоятельства и проверят наличие нарушений санитарно-эпидемиологических правил в службе доставки.
Барнаулец заказал роллы в одной из служб доставки. После еды мужчине стало плохо: проявились признаки отравления. Он вызвал скорую помощь, где ему поставили диагноз «кишечная инфекция». А позже выяснилось, что он не единственный отравившийся японской едой от этой службы доставки.
Как сообщает Роспотребнадзор по Алтайскому краю, 9 человек находятся в инфекционных отделениях, остальные проходят лечение амбулаторно. Пострадавшим поставлен диагноз «инфекционный гастроэнтерит».
Следователи установят все обстоятельства и проверят наличие нарушений санитарно-эпидемиологических правил в службе доставки.