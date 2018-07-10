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Учёные создали эффективную вакцину против ВИЧ
Речь идет о самой эффективной из испытанных вакцин против вируса иммунодефицита человека
Международная группа ученых провела масштабные клинические испытания новой вакцины Ad26 против вируса иммунодефицита человека с участием почти 400 взрослых добровольцев. Результаты тестирования подтвердили наличие стойкого иммунного ответа против вируса и безопасность препарата.
На настоящий момент эта вакцина является самой эффективной среди испытанных. Статья исследователей опубликована в журнале Lancet, кратко об испытаниях рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress, передает Лента.ру
Добровольцев разделили на две группы. Первые принимали Ad26, а вторые — препарат-пустышку. В результате выяснилось, что вакцинация способствовала увеличению числа антител, борющихся с вирусом, и интенсивному фагоцитозу. Кроме того, активировались иммунные Т-клетки.
При этом отмечается, что все схемы вакцинирования оказались безопасными для здоровья человека. Наблюдались лишь небольшие побочные эффекты в виде головокружения или диареи.
На настоящий момент эта вакцина является самой эффективной среди испытанных. Статья исследователей опубликована в журнале Lancet, кратко об испытаниях рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress, передает Лента.ру
Добровольцев разделили на две группы. Первые принимали Ad26, а вторые — препарат-пустышку. В результате выяснилось, что вакцинация способствовала увеличению числа антител, борющихся с вирусом, и интенсивному фагоцитозу. Кроме того, активировались иммунные Т-клетки.
При этом отмечается, что все схемы вакцинирования оказались безопасными для здоровья человека. Наблюдались лишь небольшие побочные эффекты в виде головокружения или диареи.