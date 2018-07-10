В мире

сегодня, 16:03

Учёные создали эффективную вакцину против ВИЧ

150
Учёные создали эффективную вакцину против ВИЧ

Речь идет о самой эффективной из испытанных вакцин против вируса иммунодефицита человека

Международная группа ученых провела масштабные клинические испытания новой вакцины Ad26 против вируса иммунодефицита человека с участием почти 400 взрослых добровольцев. Результаты тестирования подтвердили наличие стойкого иммунного ответа против вируса и безопасность препарата.

На настоящий момент эта вакцина является самой эффективной среди испытанных. Статья исследователей опубликована в журнале Lancet, кратко об испытаниях рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress, передает Лента.ру

Добровольцев разделили на две группы. Первые принимали Ad26, а вторые — препарат-пустышку. В результате выяснилось, что вакцинация способствовала увеличению числа антител, борющихся с вирусом, и интенсивному фагоцитозу. Кроме того, активировались иммунные Т-клетки.

При этом отмечается, что все схемы вакцинирования оказались безопасными для здоровья человека. Наблюдались лишь небольшие побочные эффекты в виде головокружения или диареи.
150

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Ученые «воскресят» северного белого носорога с помощью ЭКО‍
Ученые «воскресят» северного белого носорога с помощью ЭКО‍

вчера, 16:59

В мире
Девушку из Ирана арестовали за публикацию видео с танцем‍
Девушку из Ирана арестовали за публикацию видео с танцем‍

вчера, 15:59

В мире
Число жертв крушения на железной дороге в Турции возросло до 24‍
Число жертв крушения на железной дороге в Турции возросло до 24‍

вчера, 15:42

В мире
ФИФА не стала дисквалифицировать Виду
ФИФА не стала дисквалифицировать Виду

08.07.2018 20:23

В мире
Число погибших из-за ливней в Японии увеличилось до 70 человек
Число погибших из-за ливней в Японии увеличилось до 70 человек

08.07.2018 13:59

В мире
Учёные создали робота, работающего на попкорне
1
Учёные создали робота, работающего на попкорне

07.07.2018 15:34

В мире