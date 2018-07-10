В России

сегодня, 15:43

Минздрав поддержал введение акцизов на спирт для парфюмерии

223
Минздрав поддержал введение акцизов на спирт для парфюмерии

Акциз появится в 2019 году

Законопроект Минфина, в котором предложено взимать акциз с парфюмерно-косметической продукции с последующим налоговым вычетом, поддержал Минздрав, передают "Известия". Размер сбора также установлен — 523 рублей за 1 л безводного спирта. Взимать акциз начнут с 2019 г.

"Подобная мера позволит производителям фактически не платить акциз, в то время как производители нелегальной алкогольной продукции, покупающие этиловый спирт якобы для производства парфюмерно-косметических средств, но в реальности использующие спирт не по назначению, не получат налогового вычета и будут вынуждены заплатить высокий акциз", - отмечается в сообщении ведомства.

В итоге, как считают в Минздраве, парфюмерно-косметическая продукция не подорожает, но производство нелегальных алкогольных суррогатов сократится.
223

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#ГЛОНАСС
ЭРА-ГЛОНАСС» и eCall совместят в сентябре

42 минуты назад

В России
В Зауралье двое детей упали вместе с балконом‍
В Зауралье двое детей упали вместе с балконом‍

сегодня, 16:18

В России
Суд снял арест с $5,5 млн вдовы главаря «кущевской банды»
Суд снял арест с $5,5 млн вдовы главаря «кущевской банды»

сегодня, 16:12

В России
В Барнауле 15 человек отравились роллами‍
В Барнауле 15 человек отравились роллами‍

сегодня, 16:08

В России
Положительные отзывы на законопроект о пенсиях дали более 60 регионов‍
Положительные отзывы на законопроект о пенсиях дали более 60 регионов‍

сегодня, 15:30

В России
#ЧМ-2018
В интернете активизировались перекупщики билетов на ЧМ-2018

сегодня, 14:28

В России