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Минздрав поддержал введение акцизов на спирт для парфюмерии
Акциз появится в 2019 году
Законопроект Минфина, в котором предложено взимать акциз с парфюмерно-косметической продукции с последующим налоговым вычетом, поддержал Минздрав, передают "Известия". Размер сбора также установлен — 523 рублей за 1 л безводного спирта. Взимать акциз начнут с 2019 г.
"Подобная мера позволит производителям фактически не платить акциз, в то время как производители нелегальной алкогольной продукции, покупающие этиловый спирт якобы для производства парфюмерно-косметических средств, но в реальности использующие спирт не по назначению, не получат налогового вычета и будут вынуждены заплатить высокий акциз", - отмечается в сообщении ведомства.
В итоге, как считают в Минздраве, парфюмерно-косметическая продукция не подорожает, но производство нелегальных алкогольных суррогатов сократится.
"Подобная мера позволит производителям фактически не платить акциз, в то время как производители нелегальной алкогольной продукции, покупающие этиловый спирт якобы для производства парфюмерно-косметических средств, но в реальности использующие спирт не по назначению, не получат налогового вычета и будут вынуждены заплатить высокий акциз", - отмечается в сообщении ведомства.
В итоге, как считают в Минздраве, парфюмерно-косметическая продукция не подорожает, но производство нелегальных алкогольных суррогатов сократится.