В России
25 минут назад
Положительные отзывы на законопроект о пенсиях дали более 60 регионов
Власти 61 региона направили в Госдуму положительные отзывы об инициативе
Положительные отзывы на изменения в пенсионном законодательстве направили в нижнюю палату парламента органы власти 61 региона РФ, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Минтруд России отслеживает информацию об обсуждении законопроекта на уровне региональных властей, - передает РИА Новости.
Ранее Топилин указал, что повышение пенсионного возраста позволит высвободить средства, которые будут направлены на увеличение пенсий нынешним пенсионерам.
Изменения пенсионного законодательства подготовлены правительством России. Предполагается поэтапное повышение пенсионного возраста с 2019 года. Такие изменения позволят улучшить положение неработающих пенсионеров, обеспечить повышение пенсий.
По данным ведомства, индексация пенсий неработающим пенсионерам в 2019 году при инфляции в 3% составит около 7%. Ежегодный прирост пенсий составит 12 тыс. рублей.
Минтруд России отслеживает информацию об обсуждении законопроекта на уровне региональных властей, - передает РИА Новости.
Ранее Топилин указал, что повышение пенсионного возраста позволит высвободить средства, которые будут направлены на увеличение пенсий нынешним пенсионерам.
Изменения пенсионного законодательства подготовлены правительством России. Предполагается поэтапное повышение пенсионного возраста с 2019 года. Такие изменения позволят улучшить положение неработающих пенсионеров, обеспечить повышение пенсий.
По данным ведомства, индексация пенсий неработающим пенсионерам в 2019 году при инфляции в 3% составит около 7%. Ежегодный прирост пенсий составит 12 тыс. рублей.