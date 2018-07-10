«Металлург» заключил контракты с двумя серьезными игроками (ФОТО)

Таким футболистам позавидовал бы любой клуб второго дивизиона.

Липецкий «Металлург» продолжает собирать состав, с которым планирует бороться за медали в группе «Центр». Сегодня контракты с клубом сроком на один год продлили ведущие игроки – крайний хавбек Николай Иванников и опорный полузащитник Роман Войдель (на фото вверху слева вместе с генеральным директором Антоном Копышовым).

Наиболее опытный из них Роман Войдель, которому 16 июля исполнится 33 года. За его плечами более 10 сезонов в ФНЛ/первом дивизионе. Зимой Роман вернулся в родной клуб из томской «Томи» и заключил трудовой договор на три месяца. Однако руководству клуба удалось убедить Войделя продолжить выступления за «красно-черных» и в новом сезоне.







Николай Иванников выступил в пору футбольного расцвета, ему исполнилось 26 лет. В свое время воспитанник СДЮШОР «Металлург» и тольяттинской «Академии футбола» выступал в юношеской сборной России. В его «портфолио» игры за дубль столичного «Спартака», тольяттинскую «Академию», сочинскую «Жемчужину», раменский «Сатурн», «Тосно» (Ленинградская область), «Газовик» (Оренбург). В 2015 году он вернулся в родной «Металлург», в чемпионате-2016/17 партнеры по команде признали его лучшим игроком сезона в составе «сталеваров».







У «Металлурга» продолжает набираться приличная команда, которая планирует бороться за медали. Ранее свои подписи под контрактами поставили Евгений Фролов, Александр Викторов, Андрей Овчинников. Андрей Гамеев, а у голкипера Ивана Скрипника продолжает действовать двухлетнее соглашение. На этой неделе клуб продолжит заключать контракты. Одно можно сказать точно- по сравнению с прошлыми сезоном, в котором «сталевары» до последнего боролись за призовые места (подвело поражение в последнем туре в «Рязани» - 0:1, отбросившее «Металлург» на итоговое 5-е место), команда точно слабее не станет.