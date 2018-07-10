«Оператора» банды наркоторговцев этапировали из Липецка и приговорили к 5,6 года колонии

Девушка через Интернет помогала в реализации наркотиков на Кузбассе

Ленинск-Кузнецкий городской суд вынес приговор молодой девушке, которая участвовала в деятельности организованной преступной группы на территории Кемерово, Новокузнецка, Томска, Новосибирска, Барнаула, Красноярска, Ростова-на-Дону, Шахты Ростовской области.

Молодую девушку втянул в «бизнес» ее знакомый, который прошел путь по «карьерной лестнице» от простого курьера по закладке наркотических средств до оператора и осуществлял руководство над цепочкой курьеров. В среднем от продажи наркотиков он получал около 120 тысяч рублей в месяц.

Девушка согласилась оказать мужчине помощь и в 2015 году занялась работой «оператора» через Интернет в Ленинске-Кузнецком и Новокузнецке. Однако жажда «быстрых денег» не оправдалась, и вскоре она попала в поле зрения правоохранительных органов, которые в декабре 2016 года провели обыск в квартире и изъяли ноутбук, сотовые телефоны и банковские карты, на которые поступали переводы за «работу».

Девушка и ее сожитель уехали в г. Ростов-на-Дону, где планировали продолжить преступную деятельность. Однако там мужчину задержали и осудили на длительный срок за организацию и сбыт наркотических средств. Молодую женщину задержали в Липецке и этапировали в Кузбасс.

Обвиняемая раскаялась в преступной деятельности, прокурором с ней было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в результате которого вскрылась обширная сеть по продаже «курительных смесей».

Ленинск-Кузнецкий городской суд признал женщину виновной в участии в преступном сообществе ( ч.2 ст. 210 УК РФ), а также в 3 эпизодах незаконного сбыта и покушении на сбыт наркотического средства с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, организованной группой, в крупном размере (п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Ей было назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Однако государственный обвинитель не согласился с решением и обжаловал приговор, указав на чрезмерную мягкость наказания.

Кемеровский областной суд в июне рассмотрел апелляционное представление, признал доводы обоснованными и приговор Ленинск-Кузнецкого городского суда изменен, усилив наказание.

Окончательно ей назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком 9 месяцев, с возложением ряда ограничений, которое она будет отбывать после освобождения из мест лишения свободы.