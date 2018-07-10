Происшествия

47 минут назад

Пенсионерка зарезала родного брата из-за мобильного телефона

4 603
#убийство #суд #приговор
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Пенсионерка зарезала родного брата из-за мобильного телефона

Семейная драмы разыгралась в Ельце.

Елецкий городской суд Липецкой области рассмотрел уголовное дело по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и в убийстве. На скамье подсудимых оказалась пенсионерка с девятью классами образования.

Как установил суд, елецкая пенсионерка зарезала своего родного брата в ходе пьяной семейной склоки в ноябре прошлого года. Причиной конфликта стала пропажа мобильного телефона пенсионерки. Женщина решила, что его присвоил ее брат и бросилась на него с обвинениями. Мужчина оттолкнул пенсионерку, та упала спиной на пол. Женщина решила дать сдачи и схватила в руки кухонный нож. Она восемь раз вонзила его в своего брата. Мужчина скончался на месте. Кроме того, женщина успела порезать ножом другого родственника, который пытался оттащить ее от брата.

Подсудимая в судебном заседании полностью признала себя виновной в совершении преступлений и от дачи показаний отказалась. Свидетели преступления рассказали в суде, что погибший брат женщины был бывшим наркоманом, постоянно что-то воровал у сестры, неоднократно крал телефоны, дебоширил и устраивал драки. Сама же женщина с 16 лет на заводе, занималась воспитанием своих братьев.

Суд рассмотрел обстоятельства дела, переквалифицировал обвинение в убийстве на ч.4. ст.111 УК РФ (Нанесение вреда здоровью, повлекшее смерть) и вынес обвинительный приговор. Путём частичного сложения женщине назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
4 603
#убийство #суд #приговор
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Комментарии (4)

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Нео

6 минут назад
Вот уж точно чёртов мобильник.
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Лентач Липецк

15 минут назад
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Нонка

23 минуты назад
Ну и где телефон то -а?Реальный срок -по порядку приговор мягок Отсидякает 2годика и ласточка до дома Брать убийца игре тяжелый
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Я!

28 минут назад
В Ельце какая то аномалия....
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