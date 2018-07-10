Общество

сегодня, 13:17

Чиновники поживут за городом за счет бюджета

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#тендер #слет #питание #проживание
Чиновники поживут за городом за счет бюджета

Дополнение к лону природы и питанию — слет юных инспекторов движения.

Управление образования и науки Липецкой области намерено потратить до 120 000 рублей на питание и проживания организаторов слета юных инспекторов движения «Мы выбираем жизнь». Еще год назад аналогичную услугу оценивали в 103 500 рублей. Тогда тендер был объявлен под обслуживание 21 персоны.

120 000 рублей — сумма предполагаемых затрат на обслуживание 23 человек. В августе их намерены поселить в номера в лесном массиве под Липецком. Жить гости будут, как максимум, по двое. Чиновникам важно наличие в номерах Wi-Fi, постоянно работающих душевых с горячей, холодной водой и санитарного узла, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, кулеров с питьевой водой.

Организаторам слета положено трехразовое питание. Угощать гостей будут примерно так: чахохбили, тушеные цыплята, сырники с джемом, соленые огурцы, солянка, тушеное мясо, биточки из говядины, оладьи, сосиски, рассольник, рыба под польским соусом, тушеная печень, омлет, безалкогольные напитки. Всего организаторам положено 15 приемов пищи. Весь «банкет» оплачивает бюджет Липецкой области.
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#тендер #слет #питание #проживание

Комментарии (10)

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Человек

13 минут назад
Зачем злить людей социальное положение у всех разное, многи очень бедно живут.
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Лентач Липецк

15 минут назад
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гость

22 минуты назад
Мрази
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мы выбираем жизнь.. ха-ха

23 минуты назад
типа слёт пе*офилов .. ))
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Тимур

34 минуты назад
Замечательно!
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Вован таксист

39 минут назад
Путинская братва,им позволено всё.
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Сергей 13

41 минуту назад
"Слет юных инспекторов движения"-а шо за чиновники,шо за вопросы они будут решать на этом слете и как он скажется на безопасности движения?Сдается мне,это у них какой то гейский слет за счёт бюджета,а народ может писать что угодно,до следующих выборов вы никому не нужны.Если за шесть ближайших лет вас в принудительном порядке не будут на такие слеты единорастов загонять,это уже хорошо.
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ALEX

41 минуту назад
«Мы выбираем жизнь», КАКУЮ?
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да

48 минут назад
Вот это наглость. С их- то зарплатами. Жрать засчёт налогов бедного населения
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***

57 минут назад
а самим скинуться никак? кормить еще этих жиробасов и алкоголиков.
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