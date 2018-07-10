Чиновники поживут за городом за счет бюджета

Дополнение к лону природы и питанию — слет юных инспекторов движения.

Управление образования и науки Липецкой области намерено потратить до 120 000 рублей на питание и проживания организаторов слета юных инспекторов движения «Мы выбираем жизнь». Еще год назад аналогичную услугу оценивали в 103 500 рублей. Тогда тендер был объявлен под обслуживание 21 персоны.



120 000 рублей — сумма предполагаемых затрат на обслуживание 23 человек. В августе их намерены поселить в номера в лесном массиве под Липецком. Жить гости будут, как максимум, по двое. Чиновникам важно наличие в номерах Wi-Fi, постоянно работающих душевых с горячей, холодной водой и санитарного узла, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, кулеров с питьевой водой.



Организаторам слета положено трехразовое питание. Угощать гостей будут примерно так: чахохбили, тушеные цыплята, сырники с джемом, соленые огурцы, солянка, тушеное мясо, биточки из говядины, оладьи, сосиски, рассольник, рыба под польским соусом, тушеная печень, омлет, безалкогольные напитки. Всего организаторам положено 15 приемов пищи. Весь «банкет» оплачивает бюджет Липецкой области.