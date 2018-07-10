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Спасатель во время прогулки вытащил из воды спрыгнувшего с моста мужчину

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#спасатели #МЧС
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Спасатель во время прогулки вытащил из воды спрыгнувшего с моста мужчину

В реку житель Чаплыгина спрыгнул на спор. 

В субботу 23 июня сотрудник Главного управления МЧС России по Липецкой области Николай Амплеев с женой и маленькой дочкой гулял в Нижнем парке Чаплыгина. В одной из беседок парка спорили трое мужчин, один из них вышел на высокий мост через реку река Становая Ряса, снял одежду, забрался на перила и спрыгнул вниз.

«Высота  моста над водой приличная, около 6 метров. Я видел только голову, которая, то появлялась, то вновь исчезала под водой. Сразу побежал к реке, быстро спустился с обрывистого берега вниз. Мужчина барахтался в воде в нескольких  метрах от берега и уже уходил под воду. Не раздумывая, я бросился на помощь», -  вспоминает Николай.

Когда Николай доплыл до места, где видел мужчину, тот уже скрылся под водой. Николай несколько раз нырнул, нащупал тело мужчины и вытащил его на берег. Признаков жизни пловец не подавал, тело покрылось синими пятнами.  

Спасатель оказал ему первую помощь, а когда тот пришел в сознание передал прибывшим врачам "скорой".


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#спасатели #МЧС
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Комментарии (7)

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Лентач Липецк

15 минут назад
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111

23 минуты назад
Т., а мяч при чём?Везде нужно гавно увидеть?
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Т.

31 минуту назад
Молодец! Жаль,что таких мало...Вот,кто Герой, а не те которые пинают мяч.....
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а неплохо иногда хоть мозги включать

37 минут назад
"Не раздумывая, я бросился на помощь"
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2

57 минут назад
Молодец, что среагировал. Но тот все равно потом сбросится.
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Мужик

сегодня, 13:22
Молодец конечно,но только смысл быдлу помогать!
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...

сегодня, 13:13
ЗАЧЕМ?
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