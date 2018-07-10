Спасатель во время прогулки вытащил из воды спрыгнувшего с моста мужчину

В реку житель Чаплыгина спрыгнул на спор.

В субботу 23 июня сотрудник Главного управления МЧС России по Липецкой области Николай Амплеев с женой и маленькой дочкой гулял в Нижнем парке Чаплыгина. В одной из беседок парка спорили трое мужчин, один из них вышел на высокий мост через реку река Становая Ряса, снял одежду, забрался на перила и спрыгнул вниз.

«Высота моста над водой приличная, около 6 метров. Я видел только голову, которая, то появлялась, то вновь исчезала под водой. Сразу побежал к реке, быстро спустился с обрывистого берега вниз. Мужчина барахтался в воде в нескольких метрах от берега и уже уходил под воду. Не раздумывая, я бросился на помощь», - вспоминает Николай.

Когда Николай доплыл до места, где видел мужчину, тот уже скрылся под водой. Николай несколько раз нырнул, нащупал тело мужчины и вытащил его на берег. Признаков жизни пловец не подавал, тело покрылось синими пятнами.

Спасатель оказал ему первую помощь, а когда тот пришел в сознание передал прибывшим врачам "скорой".



