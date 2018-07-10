Общество
сегодня, 12:54
Липецку подарят самолет героя
9 836
Вместо истребителя Су-27 город получит Су-24. Тот самый, на котором летал Герой России Олег Пешков.
Как уже сообщал GOROD48, воинская часть при Липецком авиацентре захотела одарить муниципалитет в год 100-летия липецкой авиации списанным самолетом. Вначале речь шла об истребителе Су-27, но затем ВКС России решили одарить город бомбардировщиком Су-24. Причем именно тем, на котором во время службы в Липецке летал Олег Пешков, получивший посмертно звание Героя России за выполнение задания в небе над Сирией.
- Мы уже проектируем фундамент под СУ-24 в микрорайоне «Победа» со стороны воронежского шоссе. Самолет будет стоять неподалеку от школы, которую уже строят, и будет хорошо виден липчанам и гостям города при выезде на Воронеж или при приезде из него, - сообщил GOROD48 вице-мэр Липецка Михаил Щербаков.
Итак, военный самолет решили установить в жилом массиве. Ранее в мэрии считали, что такому памятнику самое место либо в заложенном в прошлом году парке авиаторов у микрорайона «Елецкий», либо в парке Победы, где существует экспозиция военной техники, либо на одной из городских кольцевых транспортных развязок.
По данным англоязычной Википедии, цена Су-24 составляет 24-25 млн долларов (1,5 млрд рублей). Понятно, что цена разукомплектованного бомбардировщика - в десятки раз меньше.
- Мы уже проектируем фундамент под СУ-24 в микрорайоне «Победа» со стороны воронежского шоссе. Самолет будет стоять неподалеку от школы, которую уже строят, и будет хорошо виден липчанам и гостям города при выезде на Воронеж или при приезде из него, - сообщил GOROD48 вице-мэр Липецка Михаил Щербаков.
Итак, военный самолет решили установить в жилом массиве. Ранее в мэрии считали, что такому памятнику самое место либо в заложенном в прошлом году парке авиаторов у микрорайона «Елецкий», либо в парке Победы, где существует экспозиция военной техники, либо на одной из городских кольцевых транспортных развязок.
По данным англоязычной Википедии, цена Су-24 составляет 24-25 млн долларов (1,5 млрд рублей). Понятно, что цена разукомплектованного бомбардировщика - в десятки раз меньше.
9 836
Вчера во время своих должностных обязанностей
Лентач Липецк
Мэр
в чем, чем ...
???
Черный бумер
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авас