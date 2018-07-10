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сегодня, 12:54

Липецку подарят самолет героя

9 836
#Олег Пешков #Су-24
Липецку подарят самолет героя

Вместо истребителя Су-27 город получит Су-24. Тот самый, на котором летал Герой России Олег Пешков.

Как уже сообщал GOROD48, воинская часть при Липецком авиацентре захотела одарить муниципалитет в год 100-летия липецкой авиации списанным самолетом. Вначале речь шла об истребителе Су-27, но затем ВКС России решили одарить город бомбардировщиком Су-24. Причем именно тем, на котором во время службы в Липецке летал Олег Пешков, получивший посмертно звание Героя России за выполнение задания в небе над Сирией.

- Мы уже проектируем фундамент под СУ-24 в микрорайоне «Победа» со стороны воронежского шоссе. Самолет будет стоять неподалеку от школы, которую уже строят, и будет хорошо виден липчанам и гостям города при выезде на Воронеж или при приезде из него, - сообщил GOROD48 вице-мэр Липецка Михаил Щербаков.

Итак, военный самолет решили установить в жилом массиве. Ранее в мэрии считали, что такому памятнику самое место либо в заложенном в прошлом году парке авиаторов у микрорайона «Елецкий», либо в парке Победы, где существует экспозиция военной техники, либо на одной из городских кольцевых транспортных развязок.

По данным англоязычной Википедии, цена Су-24 составляет 24-25 млн долларов (1,5 млрд рублей). Понятно, что цена разукомплектованного бомбардировщика - в десятки раз меньше.  
9 836
#Олег Пешков #Су-24

Комментарии (9)

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Вчера во время своих должностных обязанностей

4 минуты назад
погиб рабочий... Он тоже герой как и Пешков!
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Лентач Липецк

14 минут назад
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Мэр

30 минут назад
И это самолет надо установить около Кадетской школы Липецкой области.
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в чем, чем ...

31 минуту назад
а неважно.
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???

35 минут назад
А подвиг в чём?
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Черный бумер

36 минут назад
Еще бы хотелось установить на плодьезде в Липецку тачку, на которой он ездил
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%%%

52 минуты назад
Для богатых деньги, а для народа патриотизм. Раньше на ушах лапша висела, а теперь спагетти.
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100%

сегодня, 13:19
Сопрут или разберут!!!!!
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авас

сегодня, 13:17
не много ли пешкова стало!!!!
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