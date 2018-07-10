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23 минуты назад

Трамвай №1 три дня будет работать по укороченной схеме из-за ремонта пути

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#транспорт
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Трамвай №1 три дня будет работать по укороченной схеме из-за ремонта пути

Департамент транспорта администрации Липецка информирует горожан о временных изменениях работы трамвая №1.   

В связи с проведением 11, 18 и 25 июля в период с 10.00 до 14.00  ремонтных работ на участке трамвайного пути между остановочными пунктами «Известковое отделение» и «Кислородно-конверторный цех»  трамвайный маршрут № 1 «Центральный рынок-ДП6» будет организован по укороченной схеме – до разворотного кольца «ул. Чехова». 

Подробную информацию о времени отправления трамваев маршрута № 1 от конечных и начальных остановочных пунктов можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефонам: 31-70-16, 31-80-15. 
189
#транспорт
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