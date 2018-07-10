Общество

43 минуты назад

Липчане услышат эмигрантский шансон

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#шансон #фестиваль
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Липчане услышат эмигрантский шансон

Тематический фестиваль состоится в Лебедянском районе.

Село Теплое Лебедянского района 13 июля примет фестиваль-конкурс «На тепловской волне шансона». В рамках фестиваля прозвучит русский, дворовый, эмигрантский шансон. Все участники, которые будут выступать перед публикой в рамках фестиваля-конкурса, уже прошли заочный этап конкурса. После большого концерта жюри наградит лауреатов ценными призами и определит исполнителя или коллектив, заслуживший Гран-при и высшую оценку зрителей и конкурсной комиссии.

- На фестивале также можно обрести новых знакомых и друзей, приятно провести время на лоне природы. Люди, поющие шансон, отличаются от других исполнителей в мелодическом строении, в подходе к словам своих песен. Это песни про жизнь, исполненные от души и для души. Это музыкальное костюмированное мероприятие оставляет яркие впечатления для разнообразного зрителя, - сообщают организаторы фестиваля.

Напомним, что на предыдущих фестивалях участники исполняли десятки композиций — туристы смогут наслаждаться музыкой несколько часов. Старт фестиваля намечен на 18 часов, а завершение - на 23:00.
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#шансон #фестиваль
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Комментарии (2)

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Этот баян на фото

19 минут назад
На гроб похож
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эстеты, блин

33 минуты назад
"Владимирский централ", "Мурка" и остальной блатняк - Люди, поющие шансон, отличаются от других исполнителей в мелодическом строении, в подходе к словам своих песен. Да, эти люди отличаются..
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