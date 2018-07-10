58 минут назад
Лебедянский садист подал жалобу на приговор суда
Забивший насмерть сожительницу мужчина не доволен сроком, отмеренным ему районным судом, хотя сразу же после ареста просил расстрелять его за содеянное.
История лебедянского садиста, забившего фактически насмерть 30-летнюю Анастасию Овсянникову, стала известна всей стране. Мужчина жестоко избивал Анастасию несколько часов, а когда женщину ее родственники привезли в больницу, врачи уже были бессильны: она умерла от отека головного мозга.
Сразу же после ареста Максим Грибанов заявил следователям, что хотел бы расстрела за содеянное. В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления признал и раскаялся в содеянном. При допросе он пояснил следователю, что удары наносил с особой жесткостью, вымещая, таким образом, свою злость из-за оскорблений и признаний потерпевшей в неверности. В суде государственный обвинитель запросил для него 10 лет лишения свободы. Федеральный судья назначил Максиму Грибанову наказание в виде девяти лет заключения в колонии строгого режима. Также ему предстоит выплатить 500 тысяч рублей отцу женщины и 1,3 миллиона рублей - ее несовершеннолетней дочери от первого брака (муж Овсянниковой погиб в ДТП).
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