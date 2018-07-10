Происшествия

58 минут назад

Лебедянский садист подал жалобу на приговор суда

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#насилие в семье
Лебедянский садист подал жалобу на приговор суда

Забивший насмерть сожительницу мужчина не доволен сроком, отмеренным ему районным судом, хотя сразу же после ареста просил расстрелять его за содеянное.

Максим Грибанов, осужденный 30 мая Лебедянским районным судом по ч. 4 ст. 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего») за чудовищные побои, от которых скончалась его сожительница, оказался не доволен сроком. 35-летнего мужчину за содеянное приговорили к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима, но, как стало известно GOROD48, он обжаловал вердикт, считая наказание чрезмерным.

История лебедянского садиста, забившего фактически насмерть 30-летнюю Анастасию Овсянникову, стала известна всей стране. Мужчина жестоко избивал Анастасию несколько часов, а когда женщину ее родственники привезли в больницу, врачи уже были бессильны: она умерла от отека головного мозга.

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Сразу же после ареста Максим Грибанов заявил следователям, что хотел бы расстрела за содеянное. В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления признал и раскаялся в содеянном. При допросе он пояснил следователю, что удары наносил с особой жесткостью, вымещая, таким образом, свою злость из-за оскорблений и признаний потерпевшей в неверности. В суде государственный обвинитель запросил для него 10 лет лишения свободы. Федеральный судья назначил Максиму Грибанову наказание в виде девяти лет заключения в колонии строгого режима. Также ему предстоит выплатить 500 тысяч рублей отцу женщины и 1,3 миллиона рублей - ее несовершеннолетней дочери от первого брака (муж Овсянниковой погиб в ДТП).
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#насилие в семье

Комментарии (8)

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Ксения

3 минуты назад
И мы теперь эту тварь 9 лет кормить будем! В первый же день в тюрьме повесить. Правда наш суд самый гуманный суд в мире блин!
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Алкаш

4 минуты назад
Чтобы понять человека нужно попытаться встать на его место. На его месте, конечно, про срок я бы обжаловать не стал. Про 1,3 лимона дочери тоже возмущаться бы не стал. А вот за что отцу женщины 500 тысяч руб. мне не понятно. В статье не раскрыта главная тема — в чём жалоба. Вот когда будет написано на что конкретно он жалуется, тогда и можно будет что-то комментировать.
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Просто Липецк

16 минут назад
А нельзя как-то при попытке совершить побег ...
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*

18 минут назад
Да отвезите его на переработку для корма собак смысл его прибывания на планете земля?
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Липчанка

23 минуты назад
Жаль что по Закону РФ нельзя выполнить его просьбу А он видимо не дурак если зная это произносит такие пожелания! А по моему мнению таких надо на пожизненно сажать в карцер чтобы жил но мучился как принимала мучения от его грязных лап эта бедная женщина
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Сиди

36 минут назад
теперь чмошник....зеки встретят как полагается
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Зоозащитница

46 минут назад
Зря смертная казнь запрещена. Только смертная казнь таким нужна или пожизненный срок. 9 лет это мизер, отсидит, выйдет и еще одну убъет.
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Житель

49 минут назад
Отпетушить мразь
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