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На открытие «Металлурга» осталась 31 вакансия

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#волонтеры #стадион #открытие
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На открытие «Металлурга» осталась 31 вакансия

2/3 волонтеров уже набрали.

69 липецких добровольцев откликнулись на призыв о помощи в сопровождении матча между сборными звезд российского футбола с ветеранами футбола Липецка на стадионе «Металлург». Всего на церемонию набирают 100 человек, так что для волонтеров осталась всего 31 вакансия на шествие флагоносцев.

Напомним, в Липецке уже отпечатаны 10 000 специальных браслетов, по которым 13 июля будут пускать зрителей на матч между ветеранами - звездами российского футбола и сборной Липецка. Половина из них поступит в кассы стадиона «Металлург», где их смогут получить все желающие.

Матч начнется 13 июля в 16:00. Кроме футбола для зрителей приготовлен масштабный концерт и розыгрыш призов, в том числе автомобиля. Лотерейными билетами станут браслеты, каждый из которых снабжен индивидуальным номером.
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#волонтеры #стадион #открытие
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