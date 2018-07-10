Общество
сегодня, 11:23
На открытие «Металлурга» осталась 31 вакансия
1 1261
2/3 волонтеров уже набрали.
69 липецких добровольцев откликнулись на призыв о помощи в сопровождении матча между сборными звезд российского футбола с ветеранами футбола Липецка на стадионе «Металлург». Всего на церемонию набирают 100 человек, так что для волонтеров осталась всего 31 вакансия на шествие флагоносцев.
Напомним, в Липецке уже отпечатаны 10 000 специальных браслетов, по которым 13 июля будут пускать зрителей на матч между ветеранами - звездами российского футбола и сборной Липецка. Половина из них поступит в кассы стадиона «Металлург», где их смогут получить все желающие.
Матч начнется 13 июля в 16:00. Кроме футбола для зрителей приготовлен масштабный концерт и розыгрыш призов, в том числе автомобиля. Лотерейными билетами станут браслеты, каждый из которых снабжен индивидуальным номером.
Напомним, в Липецке уже отпечатаны 10 000 специальных браслетов, по которым 13 июля будут пускать зрителей на матч между ветеранами - звездами российского футбола и сборной Липецка. Половина из них поступит в кассы стадиона «Металлург», где их смогут получить все желающие.
Матч начнется 13 июля в 16:00. Кроме футбола для зрителей приготовлен масштабный концерт и розыгрыш призов, в том числе автомобиля. Лотерейными билетами станут браслеты, каждый из которых снабжен индивидуальным номером.
1 1261
МетаЛЛург