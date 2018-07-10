Погода в Липецке

18 минут назад

Короткие дожди не остудят жару: в Липецкой области до +30

168
#дожди
1
Короткие дожди не остудят жару: в Липецкой области до +30

В ближайшие трое суток на территории Липецкой области установится умеренно-теплая погода, днем возможны небольшие грозовые дожди. 

Среднесуточные температуры воздуха составят 21-22 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 июля в Липецкой области переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 13 до 18 градусов тепла, днем температура составит от 25 до 30 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от +13 до +15 градусов, днем от 27 до 29 градусов тепла.

11 июля стал самым теплым в Липецке в 1947 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1926 году –7 градусов тепла. 


168
#дожди
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецкой области сухо и до +28
#жара
В Липецкой области сухо и до +28

вчера, 15:58

Погода в Липецке
В Липецкой области до +27
В Липецкой области до +27

08.07.2018 13:19

Погода в Липецке
На Липецк надвигается сильная гроза
#гроза
92
На Липецк надвигается сильная гроза

07.07.2018 13:49

Погода в Липецке
В воскресенье в Липецкой области дождливо и тепло
1
В воскресенье в Липецкой области дождливо и тепло

07.07.2018 13:18

Погода в Липецке
В Липецкой области дожди и до +28
3
В Липецкой области дожди и до +28

06.07.2018 13:16

Погода в Липецке
В Липецкой области до +27
#жара
4
В Липецкой области до +27

05.07.2018 17:19

Погода в Липецке