Короткие дожди не остудят жару: в Липецкой области до +30

В ближайшие трое суток на территории Липецкой области установится умеренно-теплая погода, днем возможны небольшие грозовые дожди.

Среднесуточные температуры воздуха составят 21-22 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 июля в Липецкой области переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 13 до 18 градусов тепла, днем температура составит от 25 до 30 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от +13 до +15 градусов, днем от 27 до 29 градусов тепла.

11 июля стал самым теплым в Липецке в 1947 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1926 году –7 градусов тепла.