В двух селах запретили торговать домашними животными

Ограничение будет действовать два месяца.

Глава администрации Липецкого области подписал постановления о введении ограничений в связи с угрозой распространения бешенства на территории региона. Под карантин попали два села — около Чаплыгина и рядом с Липецком.



Больные животные были обнаружены на территории личных подворий. Первое — в селе Троекурово Чаплыгинского района, второе — в селе Ильино Липецкого района. Теперь села признаны зоной угрозы распространения бешенства. На два месяца там введен карантин, а вместе с ним — список ограничений: запрещено торговать питомцами, натаскивать и выводить собак, ввозить и вывозить животных за пределы карантинной зоны.



Контроль за ситуацией поручен региональному управлению ветеринарии.