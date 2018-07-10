Общество

15 минут назад

В двух селах запретили торговать домашними животными

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#карантин #бешенство #животные
В двух селах запретили торговать домашними животными

Ограничение будет действовать два месяца.

Глава администрации Липецкого области подписал постановления о введении ограничений в связи с угрозой распространения бешенства на территории региона. Под карантин попали два села — около Чаплыгина и рядом с Липецком.

Больные животные были обнаружены на территории личных подворий. Первое — в селе Троекурово Чаплыгинского района, второе — в селе Ильино Липецкого района. Теперь села признаны зоной угрозы распространения бешенства. На два месяца там введен карантин, а вместе с ним — список ограничений: запрещено торговать питомцами, натаскивать и выводить собак, ввозить и вывозить животных за пределы карантинной зоны.

Контроль за ситуацией поручен региональному управлению ветеринарии.
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#карантин #бешенство #животные

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