Теплоэнергетики меняют график гидравлических испытаний в Липецке

Филиал ПАО «Квадра» – «Липецкая генерация» приступает к строительству новой насосной станции в Левобережном районе Липецка.

Источник Наименование улиц и микрорайонов, запитанных от указанного теплоисточника Сроки опрессовок №1 №2 ПК Жилая зона: район военного городка, район Опытной станции. Микрорайоны: №№ 1, 2 (часть), 4 (часть), 5а, 7, Звездный. Улицы: Балмочных, Игнатьева, Качалова, Мусоргского, Нестерова, Попова, Терешковой, Вавилова (часть), Гагарина (часть), Космонавтов (часть), Липовская (часть), Тельмана (часть), Циолковского (часть). 07.05 20.05 27.06 10.07 Угловая пер.Вилкова, пл.Плеханова (часть), ул.4-я Пятилетка, ул.9 Января (часть), ул.30 лет Октября, ул.Вавилова (часть), ул.Гагарина (часть), ул.Горняцкая, ул.Желябова (часть), ул.Зегеля (часть), ул.Интернациональная (часть), ул.Кротевича, ул.Ленина, ул.Орловская, ул.Плеханова (часть), ул.Пролетарская, ул.Салтыкова-Щедрина, ул.Студеновская (часть), ул.Тельмана (часть), ул.Угловая, ул.Шевченко, ул.Шкатова, ул.Щорса. Семашко пер.Зегеля, ул.Гагарина (часть), ул.Желябова, ул.Желябова(часть), ул.Зегеля (часть), ул.Липовская (часть), пл.Плеханова (часть), ул.Семашко (часть), ул.Тельмана (часть). ТЭЦ-2 Жилая зона: район Тракторного завода, район Новолипецкого завода, район Силикатного завода, пос.Матырский, пос.Дачный, пос.Новая Жизнь, пос.Казинка, ЖК Солнечный. Микрорайоны: №№ 4 (часть), 13, 14, 16. пл.Плеханова (часть), пл.Победы (часть), пл.Петра Великого (часть), пл.Революции, пл.Соборная, пл.Театральная, пр-кт Победы (часть), 50 лет НЛМК, 70 лет Октября, 9-е Мая, Адм.Макарова, Барышева, Ворошилова (часть), Гоголя, Горького (часть), Громовой, Депутатская (часть), Индустриальная, Киевская, ул.К.Маркса, Коммунальная (часть), Кузнечная, Ладыгина, Лесная, Лутова, Металлургов, Механизаторов (часть), Мичурина, М.Расковой, Нагорная, Неделина (часть), Нижняя Логовая, Октябрьская (часть), Первомайская (часть), Пушкина, Саперный спуск, Скороходова, Советская (часть), Союзная (часть), Толстого (часть), Торговая, Фанерная, Фрунзе (часть), Циолковского (часть) 21.05 03.06 11.07 24.07 Депутатская пр-кт Победы (часть), ул.Айвазовского, ул.Б.Хмельницкого, ул.Депутатская (часть), ул.Доватора (часть), ул.Механизаторов (часть), ул.Папина (часть), ул.Юных Натуралистов (часть). Октябрьская пл.Коммунальная, пл.Петра Великого (часть), ул.Калинина, ул.Литаврина, ул.Октябрьская (часть), ул.Первомайская (часть), ул.Радиаторная, ул.Фрунзе (часть). Толстого пл.Победы (часть), ул.8 Марта, ул.Ворошилова (часть), ул.Горького (часть), ул.Крайняя, ул.Неделина (часть), ул.Первомайская (часть), ул.Советская (часть), ул.Толстого. ЮЗК Жилая зона: район ЛГТУ, район МЖК, жилой комплекс «Европейский». Микрорайоны: №№ 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 «Елецкий», «Университетский ». Улицы: бульвар Есенина, бульвар Шубина, переулок Балакирева, переулок Учебный, проезд Сиреневый, проезд Потапова, пр-кт 60 лет СССР, пр-кт Победы (часть), 2-я Индустриальная, Белана, Белянского, Бехтеева, Бунина, Водопьянова (часть), Доватора (часть), Елецкое шоссе, Замятина, Катукова, Коцаря, Кривенкова, Меркулова, Механизаторов (часть), Мистюкова, Москаленко, Московская (часть), П.Смородина, Папина (часть), Перова, Политехническая, Свиридова, Славянова, Смургиса, Союзная (часть), Стаханова, Студенческий городок (часть), Теперика, Хорошавина, Хренникова, Шерстобитова, Шуминского, Юных Натуралистов (часть). 13.06 26.06 30.07 12.08 СЗК Жилая зона: район Студенческого городка (часть). Микрорайоны: №№2 (часть), 3, 4 (часть), 8, 9, 10, 11, 12, 15. Объекты: многопрофильная больница, базы универсального проезда, Полиграфический комплекс. Улицы: проезд Строителей, 15 мкр-н, 9 мкр-н, Авиационная, Берзина, Бескрайняя, Вермишева, Водопьянова (часть), Гагарина (часть), Доватора (часть), Достоевского, Загородная, Западная, Звездная, Космонавтов (часть), Крылова, Московская (часть), Папина (часть), Пестеля, Рылеева, Студенческий городок (часть), Филипченко, Циолковского (часть), Черноземная, Я.Фабрициуса. 07.05 20.05 15.08 28.08

Необходимые врезки в магистральный трубопровод планируется выполнять в период проведения второго этапа гидравлических испытаний от источника теплоснабжения Липецкая ТЭЦ-2, сообщили в пресс-службе компании. В связи с этим изменится график проведения гидравлических испытаний в Липецке.«Чтобы не допустить увеличения продолжительности отключения горячей воды у потребителей, было принято решение изменить график проведения 2-го этапа гидравлических испытаний», - пояснил главный инженер филиала ПАО «Квадра» – «Липецкая генерация» Виталий Гордеев.Теплоэнергетики напоминают, что гидравлические испытания теплосетей на прочность и плотность являются обязательным условием подготовки теплосетевого комплекса ПАО «Квадра» к новому отопительному сезону.Жителей Липецка просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с отсутствием горячей воды. В период проведения работ во избежание несчастных случаев запрещен подход к разрытым траншеям, открытым тепловым камерам, местам появления выброса воды.