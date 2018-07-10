Психоневрологический интернат не прошел проверку на безопасность

Учреждение посетили специалисты Ростехнадзора.

С 21 по 24 июня сотрудники Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) провели плановую выездную проверку ОГБУ «Александровский психоневрологический интернат».



Как сообщает ведомство, в ходе проверки были выявлено семь нарушений Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Ростехнадзор отмечает, что в учреждении не назначен ответственный за электрохозяйство и его заместитель, электроустановка не укомплектована защитными средствами, не обеспечено проведение технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов, однолинейная схема учреждения не утверждена ответственным за электрохозяйство.



За совершенное административное правонарушение, предусмотренное статьей 9.11 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, назначено наказание в виде административного штрафа должностному лицу на сумму 2000 рублей.