Общество
49 минут назад
Инспекторы поймали 30 лихачей на катерах
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Штраф — стимул купить жилет.
Инспекторы Липецкого отдела государственного контроля надзора и охраны водных биологических ресурсов при несоблюдению судовладельцами правил управления маломерными судами составляются протоколы по статье 11.8 КоАП РФ. С начала 2018 года на водоемах нашего региона инспекторами Липецкого отдела рыбоохраны составлено 30 протоколов об административных правонарушениях по указанной статье. Общая сумма наложенного штрафа составила 15 000 рублей, сообщает липецкий отдел рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства.
Составленный инспектором протокол за нарушение правил эксплуатации маломерных судов для кого-то может показаться незначительным, но, как показывает практика, наказание «рублем» для судовладельца является самым сильным мотиватором и приобретенный жилет, возможно, спасет чью-то жизнь, делятся опытом инспекторы.
Фото: http://fousalerts.com
Составленный инспектором протокол за нарушение правил эксплуатации маломерных судов для кого-то может показаться незначительным, но, как показывает практика, наказание «рублем» для судовладельца является самым сильным мотиватором и приобретенный жилет, возможно, спасет чью-то жизнь, делятся опытом инспекторы.
Фото: http://fousalerts.com
4 460
Вера
город
Милая Оксана
Водномоторник