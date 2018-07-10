Общество

49 минут назад

Инспекторы поймали 30 лихачей на катерах

4 460
#рыбохрана #штраф
Инспекторы поймали 30 лихачей на катерах

Штраф — стимул купить жилет.

Инспекторы Липецкого отдела государственного контроля надзора и охраны водных биологических ресурсов при несоблюдению судовладельцами правил управления маломерными судами составляются протоколы по статье 11.8 КоАП РФ. С начала 2018 года на водоемах нашего региона инспекторами Липецкого отдела рыбоохраны составлено 30 протоколов об административных правонарушениях по указанной статье. Общая сумма наложенного штрафа составила 15 000 рублей, сообщает липецкий отдел рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства.


Составленный инспектором протокол за нарушение правил эксплуатации маломерных судов для кого-то может показаться незначительным, но, как показывает практика, наказание «рублем» для судовладельца является самым сильным мотиватором и приобретенный жилет, возможно, спасет чью-то жизнь, делятся опытом инспекторы.

Фото: http://fousalerts.com
4 460
#рыбохрана #штраф

Комментарии (4)

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Вера

5 минут назад
Даже и на воде от этих ....нет покоя.
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город

14 минут назад
Совсем уже страх потеряли, пьяные катаются!!!!!
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Милая Оксана

23 минуты назад
А нас рать !
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Водномоторник

31 минуту назад
А причем здесь охрана биоресурсов и нарушения судовладельцев?! На это есть ГИМС, а всяких других можно вежливо послать на..верх по течению. Эдак они скоро и на дороге шустрить начнут за сбитых бабочек да стрекоз.
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