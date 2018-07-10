Общество

58 минут назад

Без Робби Уильямса, но с Сергеем Ивановым

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Без Робби Уильямса, но с Сергеем Ивановым

Звезда липецкого цирка Георгий Оганисян выступит на открытии стадиона «Металлург» с тем же номером, с каким открывал футбольный чемпионат мира в России.

Как стало известно GOROD48, в пятницу, 13 июля, перед матчем звезд ветеранов российского футбола и сборной Липецка на стадионе «Металлург» в праздничном шоу появится известный жонглер, воспитанник липецкой цирковой студии «Юность» Георгий Оганисян. Причем выступать он будет с тем же номером, с каким выступал на стадионе «Лужники» в перерыве матча открытия чемпионата мира по футболу между командами России и Саудовской Аравии (тогда наш земляк жонглировал футбольными мячами на пьедестале в самом центре поля во время исполнения песни Робби Уильямсом).

Глава Липецка Сергей Иванов пообещал липчанам на открытии (вернее, приоткрытии) стадиона «Металлург» шоу не хуже московского. В нем будут задействованы более 200 местных артистов. Также на стадионе среди зрителейбудут разыграны ценные призы - от автомобиля до бытовых приборов.

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Кстати, на поле возможно появление самого мэра в трусах - он может стать членом футбольной сборной Липецка.
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Комментарии (1)

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да блин

18 секунд назад
что ж так некорректно? "появление самого мэра в трусах..." ну почему не написать " выйдет на поле, будет играть, увидим физическую форму градоначальника..." что по-другому не получается стучать по клавишам, лишь бы все опошлить
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