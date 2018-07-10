58 минут назад
Без Робби Уильямса, но с Сергеем Ивановым
Звезда липецкого цирка Георгий Оганисян выступит на открытии стадиона «Металлург» с тем же номером, с каким открывал футбольный чемпионат мира в России.
Глава Липецка Сергей Иванов пообещал липчанам на открытии (вернее, приоткрытии) стадиона «Металлург» шоу не хуже московского. В нем будут задействованы более 200 местных артистов. Также на стадионе среди зрителейбудут разыграны ценные призы - от автомобиля до бытовых приборов.
Кстати, на поле возможно появление самого мэра в трусах - он может стать членом футбольной сборной Липецка.
да блин