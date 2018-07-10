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НЛМК открывает профильный класс в новой липецкой школе
Новолипецкий металлургический комбинат, основная площадка Группы НЛМК, открывает профильный класс в новой школе №60, церемония открытия которой пройдет 13 июля в микрорайоне «Елецкий». Уже с 1 сентября в нем смогут обучаться до 30 школьников. Организационные и материальные расходы по открытию класса взял на себя НЛМК.
Выпускники профильных классов получают хорошую базовую подготовку для поступления на технические специальности вузов и имеют возможность последующего трудоустройства в компании Группы НЛМК.
«Новолипецкий комбинат создает все необходимые условия для повышения качества образования липецких школьников, которые хотят продолжить обучение в технических вузах. Тем самым мы не только формируем свой будущий кадровый резерв, но и способствуем пополнению востребованных для предприятий региона специалистов технического профиля. Среди обучающихся в классах НЛМК есть призеры, победители регионального этапа всероссийских предметных олимпиад, олимпиад от ведущих вузов России, дипломанты конкурсных проектов и региональных научно-практических конференций», - отметила на открытии профильного класса директор по персоналу НЛМК Ирина Ефимчук.
С открытием нового класса в школе №60 общее число профильных физико-математических классов НЛМК в Липецке выросло до трех. Ранее два из них действовали в лицее №44, где продолжат обучатся 60 старшеклассников, сообщает пресс-служба Новолипецкого комбината.