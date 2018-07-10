НЛМК открывает профильный класс в новой липецкой школе

Новолипецкий металлургический комбинат, основная площадка Группы НЛМК, открывает профильный класс в новой школе №60, церемония открытия которой пройдет 13 июля в микрорайоне «Елецкий». Уже с 1 сентября в нем смогут обучаться до 30 школьников. Организационные и материальные расходы по открытию класса взял на себя НЛМК.

Программа по развитию профильных физико-математических классов в липецких школах – совместный проект НЛМК и департамента образования администрации Липецка, который действует с 2014 г. Преимущество при отборе в такие классы имеют старшеклассники с хорошей успеваемостью и желающие в будущем связать свою профессиональную деятельность с комбинатом. За время обучения школьники углубленно изучают математику и физику, знакомятся с металлургическими специальностями, участвуют в предметных олимпиадах, посещают с экскурсиями производство НЛМК.



Выпускники профильных классов получают хорошую базовую подготовку для поступления на технические специальности вузов и имеют возможность последующего трудоустройства в компании Группы НЛМК.



«Новолипецкий комбинат создает все необходимые условия для повышения качества образования липецких школьников, которые хотят продолжить обучение в технических вузах. Тем самым мы не только формируем свой будущий кадровый резерв, но и способствуем пополнению востребованных для предприятий региона специалистов технического профиля. Среди обучающихся в классах НЛМК есть призеры, победители регионального этапа всероссийских предметных олимпиад, олимпиад от ведущих вузов России, дипломанты конкурсных проектов и региональных научно-практических конференций», - отметила на открытии профильного класса директор по персоналу НЛМК Ирина Ефимчук.



С открытием нового класса в школе №60 общее число профильных физико-математических классов НЛМК в Липецке выросло до трех. Ранее два из них действовали в лицее №44, где продолжат обучатся 60 старшеклассников, сообщает пресс-служба Новолипецкого комбината.

