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Око за око. Мандат за мандат

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#Олег Хомутинников #Константин Кожевников
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Око за око. Мандат за мандат

Депутаты Липецкого областного Совета требуют суда над своим распоясавшимся коллегой.

Вчера на заседании комиссии областного Совета депутатов по законодательству и правовым вопросам парламентарии рассмотрели ответ прокурора Липецкой области Константина Кожевникова на депутатский запрос облсовета по поводу критических высказываний депутата Олега Хомутинникова в адрес регионального парламента (25 апреля Олег Хомутинников прогулял сессию и дал по этому поводу нелицеприятные комментарии GOROD48 о деятельности органа, членом которого он является).

Тогда он сказал буквально следующее:

- За полтора года пребывания в статусе областного депутата у меня сложилась устойчивое мнение, что Совет работает не для жителей региона, а является всего лишь игрушкой в руках бывших директоров колхозов и аффилированных с ними местных олигархов. Здесь открыто «торгуются» платными ставками, утверждают на должности «липовых» кандидатов наук, умело распределяют для «своих» бюджетные средства и нарушают регламент. Такой Совет служить интересам простых граждан не может. Я думаю, что если он не в состоянии жить даже по тем правилам, которые сам для себя написал, его необходимо распускать. Нужно подумать, каким образом можно это сделать.

Кстати, Олег Хомутинников также обратился к спикеру областного Совета Павлу Путилину сложить полномочия и сдать мандат.

Коллеги, судя по последующим событиям, обиделись на Хомутинникова и решили проучить внесистемного депутата.

Так, 14 мая депутат от «ЕР» Юрий Костин (директор УК «Университетская») обратился к председателю комитета облсовета по законодательству и правовым вопросам Марине Донских (директору школы №29 «Университетская») с требованием дать оценку высказываниям Олега Хомутинникова.

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В свою очередь, Марина Донских сформировала депутатский запрос на имя прокурора области с просьбой провести проверку мнения Олега Хомутинникова.

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И вот уже 31 мая сессия облсовета приняла решение направить депутатский запрос прокурору региона с формулировкой «Данные высказывания депутата Хомутинникова О.Г. следует расценивать либо как заявление о совершаемых в Липецком областном Совете депутатов противоправных деяниях, либо как клевету» с просьбой принять соответствующие меры.

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Но вот незадача! Прокурор области счел, что оснований для принятия мер прокурорского реагирования не усматривается. Прокуратура не нашла в словах Хомутинникова ни клеветы, ни заявления о противоправных деяниях!

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Позиция прокуратуры, видимо, депутатов не удовлетворила. И на своем вчерашнем заседании члены комиссии по законодательству и правовым вопросам решили рекомендовать сессии обратиться в суд, поскольку считают, что Олег Хомутинников нанес сокрушительный удар по деловой репутации областного Совета как юридического лица! Примечательно, что сам опальный депутат с ухмылкой проголосовал за то, чтобы его судили.

- Мне действительно интересно, как у нашего парламента, в котором под шумок мундиаля протаскивают повышение пенсионного возраста, обстоят дела с репутацией, - пояснил свою позицию GOROD48 Олег Хомутинников.
21 1169
#Олег Хомутинников #Константин Кожевников
6

Комментарии (21)

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ольга

1 минуту назад
какой молодец! так оно и есть! Все правильно!
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Справедливый

20 минут назад
Василий, какую правду???? Он сказал, что его личное мнение, т.е. фактов у него нет.
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Справедливый

22 минуты назад
Умело распределяют для «своих» бюджетные средства и нарушают РЕГЛАМЕНТ. Красава прямо в точку.
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Василий

23 минуты назад
Правда глаза колит!!! Человек правду сказал!!!
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Историк

24 минуты назад
РБК Ру, Кеннеди говорит о мафии??????Бугагагага!!!!!!
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!

30 минут назад
И вот ведут в Марковкин суд,а судьи яйцами трясут,засудим блин,засудим блин,засудим
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Липецкому быдлосовету

31 минуту назад
Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива.
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Репутаци

34 минуты назад
Сидят местные политические праститутки, в недалеком прошлом коммунисты- комсомольцы, с дипломами лесников и курсами высшей парт. школы, и пилят бюджет. Уроды хитрожопые, бесконечно такая ситуация продолжаться не будет. Не буди лихо, пока тихо.
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РБК Ру

39 минут назад
Побывавший в Москве сенатор Кеннеди сравнил российские власти с мафией После переговоров в Москве американский законодатель-республиканец сравнил российские власти с мафией, призвал не доверять Путину Побывавший с визитом в Москве в составе делегации членов конгресса США сенатор Джон Кеннеди заявил, что иметь дело с российским правительством все равно что «иметь дело с мафией», сообщает Associated Press. Делегация американских законодателей впервые с 2016 года побывала в Москве с 30 июня по 4 июля, об итогах поездки сенатор рассказал 9 июля в Вашингтоне. «В России нет политической философии. Это как задаваться вопросом, в чем состоит политическая философия мафии», — сказал Кеннеди. «Их философия — это деньги и власть. Такова философия Путина. Он правит железной рукой. Он диктатор», — добавил сенатор.
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007

40 минут назад
хотя бы реакция последовала от обиженных, а то складывается впечатление, что им вообще на *рать, что о них думают и говорят...непорочное племя!!))
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