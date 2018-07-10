Общество
сегодня, 09:44
Око за око. Мандат за мандат
Депутаты Липецкого областного Совета требуют суда над своим распоясавшимся коллегой.
Вчера на заседании комиссии областного Совета депутатов по законодательству и правовым вопросам парламентарии рассмотрели ответ прокурора Липецкой области Константина Кожевникова на депутатский запрос облсовета по поводу критических высказываний депутата Олега Хомутинникова в адрес регионального парламента (25 апреля Олег Хомутинников прогулял сессию и дал по этому поводу нелицеприятные комментарии GOROD48 о деятельности органа, членом которого он является).
Тогда он сказал буквально следующее:
- За полтора года пребывания в статусе областного депутата у меня сложилась устойчивое мнение, что Совет работает не для жителей региона, а является всего лишь игрушкой в руках бывших директоров колхозов и аффилированных с ними местных олигархов. Здесь открыто «торгуются» платными ставками, утверждают на должности «липовых» кандидатов наук, умело распределяют для «своих» бюджетные средства и нарушают регламент. Такой Совет служить интересам простых граждан не может. Я думаю, что если он не в состоянии жить даже по тем правилам, которые сам для себя написал, его необходимо распускать. Нужно подумать, каким образом можно это сделать.
Кстати, Олег Хомутинников также обратился к спикеру областного Совета Павлу Путилину сложить полномочия и сдать мандат.
Коллеги, судя по последующим событиям, обиделись на Хомутинникова и решили проучить внесистемного депутата.
Так, 14 мая депутат от «ЕР» Юрий Костин (директор УК «Университетская») обратился к председателю комитета облсовета по законодательству и правовым вопросам Марине Донских (директору школы №29 «Университетская») с требованием дать оценку высказываниям Олега Хомутинникова.
В свою очередь, Марина Донских сформировала депутатский запрос на имя прокурора области с просьбой провести проверку мнения Олега Хомутинникова.
И вот уже 31 мая сессия облсовета приняла решение направить депутатский запрос прокурору региона с формулировкой «Данные высказывания депутата Хомутинникова О.Г. следует расценивать либо как заявление о совершаемых в Липецком областном Совете депутатов противоправных деяниях, либо как клевету» с просьбой принять соответствующие меры.
Но вот незадача! Прокурор области счел, что оснований для принятия мер прокурорского реагирования не усматривается. Прокуратура не нашла в словах Хомутинникова ни клеветы, ни заявления о противоправных деяниях!
Позиция прокуратуры, видимо, депутатов не удовлетворила. И на своем вчерашнем заседании члены комиссии по законодательству и правовым вопросам решили рекомендовать сессии обратиться в суд, поскольку считают, что Олег Хомутинников нанес сокрушительный удар по деловой репутации областного Совета как юридического лица! Примечательно, что сам опальный депутат с ухмылкой проголосовал за то, чтобы его судили.
- Мне действительно интересно, как у нашего парламента, в котором под шумок мундиаля протаскивают повышение пенсионного возраста, обстоят дела с репутацией, - пояснил свою позицию GOROD48 Олег Хомутинников.
Тогда он сказал буквально следующее:
- За полтора года пребывания в статусе областного депутата у меня сложилась устойчивое мнение, что Совет работает не для жителей региона, а является всего лишь игрушкой в руках бывших директоров колхозов и аффилированных с ними местных олигархов. Здесь открыто «торгуются» платными ставками, утверждают на должности «липовых» кандидатов наук, умело распределяют для «своих» бюджетные средства и нарушают регламент. Такой Совет служить интересам простых граждан не может. Я думаю, что если он не в состоянии жить даже по тем правилам, которые сам для себя написал, его необходимо распускать. Нужно подумать, каким образом можно это сделать.
Кстати, Олег Хомутинников также обратился к спикеру областного Совета Павлу Путилину сложить полномочия и сдать мандат.
Коллеги, судя по последующим событиям, обиделись на Хомутинникова и решили проучить внесистемного депутата.
Так, 14 мая депутат от «ЕР» Юрий Костин (директор УК «Университетская») обратился к председателю комитета облсовета по законодательству и правовым вопросам Марине Донских (директору школы №29 «Университетская») с требованием дать оценку высказываниям Олега Хомутинникова.
В свою очередь, Марина Донских сформировала депутатский запрос на имя прокурора области с просьбой провести проверку мнения Олега Хомутинникова.
И вот уже 31 мая сессия облсовета приняла решение направить депутатский запрос прокурору региона с формулировкой «Данные высказывания депутата Хомутинникова О.Г. следует расценивать либо как заявление о совершаемых в Липецком областном Совете депутатов противоправных деяниях, либо как клевету» с просьбой принять соответствующие меры.
Но вот незадача! Прокурор области счел, что оснований для принятия мер прокурорского реагирования не усматривается. Прокуратура не нашла в словах Хомутинникова ни клеветы, ни заявления о противоправных деяниях!
Позиция прокуратуры, видимо, депутатов не удовлетворила. И на своем вчерашнем заседании члены комиссии по законодательству и правовым вопросам решили рекомендовать сессии обратиться в суд, поскольку считают, что Олег Хомутинников нанес сокрушительный удар по деловой репутации областного Совета как юридического лица! Примечательно, что сам опальный депутат с ухмылкой проголосовал за то, чтобы его судили.
- Мне действительно интересно, как у нашего парламента, в котором под шумок мундиаля протаскивают повышение пенсионного возраста, обстоят дела с репутацией, - пояснил свою позицию GOROD48 Олег Хомутинников.
ольга
Справедливый
Справедливый
Василий
Историк
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Липецкому быдлосовету
Репутаци
РБК Ру
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