Потенциальных банкротов стало меньше

Жителей Липецкой области — потенциальных банкротов — с начала года стало меньше на 1,2%.

Так, на начало января граждан, формально подпадающих под действие закона о банкротстве физических лиц было 7 120 человек, на 1 июля — 7034, сообщает исследование Национального бюро кредитных историй.

В целом по стране рост количества потенциальных банкротов с начала года замедлился, однако не прекратился — их число выросло на 4%, до 926,7 тыс. человек. Для сравнения: за второе полугодие 2017-го число тех, кто имели просроченный долг более чем в 500 тысяч рублей сроком свыше 90 дней (по всем видам розничных кредитов/займов) выросло на 22,5%.

Наибольший рост потенциальных банкротов за полгода оказался в Чукотском АО (+13,8%), Республике Саха (Якутия) (+13%), Забайкальском крае (+10,5%) и Республике Дагестан (+10,4%). Снижение отмечалось лишь в четырех регионах: в Республике Башкортостан (-5,1%), Сахалинской (-2,6%), Липецкой (-1,2%) и Кемеровской (-0,8%) областях.