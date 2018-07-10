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сегодня, 09:48

Потенциальных банкротов стало меньше

331
#банкротство
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Потенциальных банкротов стало меньше

Жителей Липецкой области — потенциальных банкротов — с начала года стало меньше на 1,2%.

Так, на начало января граждан, формально подпадающих под действие закона о банкротстве физических лиц было 7 120 человек, на 1 июля — 7034, сообщает исследование Национального бюро кредитных историй. 

В целом по стране рост количества потенциальных банкротов с начала года замедлился, однако не прекратился — их число выросло на 4%, до 926,7 тыс. человек. Для сравнения: за второе полугодие 2017-го число тех, кто имели просроченный долг более чем в 500 тысяч рублей сроком свыше 90 дней (по всем видам розничных кредитов/займов) выросло на 22,5%. 

Наибольший рост потенциальных банкротов за полгода оказался в Чукотском АО (+13,8%), Республике Саха (Якутия) (+13%), Забайкальском крае (+10,5%) и Республике Дагестан (+10,4%). Снижение отмечалось лишь в четырех регионах: в Республике Башкортостан (-5,1%), Сахалинской (-2,6%), Липецкой (-1,2%) и Кемеровской (-0,8%) областях.

331
#банкротство
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