Поиск денег на праздник довел ельчанина до преступления

Мужчина совершил мошенничество 31 декабря.

Мировой судья СУ №6 Ельца вынес приговор в отношении безработного мужчины. Ельчанин совершил преступление в канун Нового года.



Как установил суд, мужчина пошел на мошенничество утром 31 декабря 2017 года. Он пришел в центр микрокредитования и обманом получил заём. Для выдачи денег он сообщил менеджеру мини-банка, что работает охранником и получает 16 000 рублей в месяц. Этих сведений было достаточно, чтобы операционист выдала ему 8 000 рублей. Возвращать деньги заёмщик не стал.



Мужчина сознался в мошенничестве. Суд вынес обвинительный приговор. Мошенника наказали 180 часами исправительных работ. Гражданский иск, чтобы вернуть деньги, организация заявлять не стала.