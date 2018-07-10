Происшествия
сегодня, 09:41
Поиск денег на праздник довел ельчанина до преступления
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Мужчина совершил мошенничество 31 декабря.
Мировой судья СУ №6 Ельца вынес приговор в отношении безработного мужчины. Ельчанин совершил преступление в канун Нового года.
Как установил суд, мужчина пошел на мошенничество утром 31 декабря 2017 года. Он пришел в центр микрокредитования и обманом получил заём. Для выдачи денег он сообщил менеджеру мини-банка, что работает охранником и получает 16 000 рублей в месяц. Этих сведений было достаточно, чтобы операционист выдала ему 8 000 рублей. Возвращать деньги заёмщик не стал.
Мужчина сознался в мошенничестве. Суд вынес обвинительный приговор. Мошенника наказали 180 часами исправительных работ. Гражданский иск, чтобы вернуть деньги, организация заявлять не стала.
Как установил суд, мужчина пошел на мошенничество утром 31 декабря 2017 года. Он пришел в центр микрокредитования и обманом получил заём. Для выдачи денег он сообщил менеджеру мини-банка, что работает охранником и получает 16 000 рублей в месяц. Этих сведений было достаточно, чтобы операционист выдала ему 8 000 рублей. Возвращать деньги заёмщик не стал.
Мужчина сознался в мошенничестве. Суд вынес обвинительный приговор. Мошенника наказали 180 часами исправительных работ. Гражданский иск, чтобы вернуть деньги, организация заявлять не стала.
1 481
Ххх