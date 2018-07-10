Происшествия

сегодня, 09:41

Поиск денег на праздник довел ельчанина до преступления

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#мошенничество #кредит
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Поиск денег на праздник довел ельчанина до преступления

Мужчина совершил мошенничество 31 декабря.

Мировой судья СУ №6 Ельца вынес приговор в отношении безработного мужчины. Ельчанин совершил преступление в канун Нового года.

Как установил суд, мужчина пошел на мошенничество утром 31 декабря 2017 года. Он пришел в центр микрокредитования и обманом получил заём. Для выдачи денег он сообщил менеджеру мини-банка, что работает охранником и получает 16 000 рублей в месяц. Этих сведений было достаточно, чтобы операционист выдала ему 8 000 рублей. Возвращать деньги заёмщик не стал.

Мужчина сознался в мошенничестве. Суд вынес обвинительный приговор. Мошенника наказали 180 часами исправительных работ. Гражданский иск, чтобы вернуть деньги, организация заявлять не стала.
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#мошенничество #кредит
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Комментарии (1)

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Ххх

57 минут назад
Вот вам и средняя зп в липецке и области..месяц работать за 8000...а Путин молодец
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