Общество

21 минуту назад

Жителям окраины Липецка не хватает спортивного комплекса

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#инициатива #спортивный комплекс
Жителям окраины Липецка не хватает спортивного комплекса

Его предлагают построить в Ссёлках.

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Евгений Толстых вынес на голосование предложение построить в селе Ссёлки спортивный комплекс. Автор указывает, что такая мера позитивно скажется на здоровье местных жителей.

- В Ссёлках проживает достаточно жителей, в том числе детей и подростков, у которых отсутствует возможность физического развития: им негде заниматься физической культурой и спортом, ведь поселок находиться в отдалении от основной инфраструктуры города. Поэтому возникла острая необходимость создания зоны активного физического отдыха — спортивной площадки с уличными тренажерами, которая станет местом активного физического отдыха не только для учащихся школы, но и всех жителей села Ссёлки, а также поселка Новоселкино, - считает Евгений Толстых.

Предложение о развитии спорта на окраине Липецка будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 8 августа. Если к этому сроку идея наберет 500 положительных откликов, то ее рассмотрят в администрации Липецка.
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#инициатива #спортивный комплекс

Комментарии (1)

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1

6 минут назад
Весь народ просит. ДАЙТЕ НАМ НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА, ГАРАНТА КОНСТИТУЦИИ" А то старый не ГАРАНТ, а покрыватель корупции.
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