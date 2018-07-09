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46 минут назад

Липецкая вечЁрка: смерть на работе, опасные купания и афиша Дня города

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#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: смерть на работе, опасные купания и афиша Дня города

Представляем вам обзор самых значимых и обсуждаемых событий Липецка и региона по версии интернет-пользователей в понедельник, 9 июля.

Больше всего внимания липчане уделили трагедии на проспекте Мира. Сегодня с крыши четырехэтажного дома упал рабочий подрядной организации, выполнявшей ремонт кровли.Высота не оставила мужчине шансов. Прибывшие к дому врачи "скорой помощи" констатировали его смерть.

В первый рабочий день недели читатели активно интересовались концертом Нюши. Артистка раньше использовала в шоу откровенные наряды, но сейчас будущая мама отказалась от открытых платьев и костюмов и попыталась скрыть от липчан свое интересное положение.

Оживленное обсуждение вызвала новость про карантин на липецких пляжах. С 9 июля вводится запрет на купание в реке Воронеж на пляжах «Центральный», «НЛМК», в районе Свободного Сокола, в том числе в районе улиц Бабушкина и Бардина. Пробы воды, отобранные специалистами «Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в этих местах, не отвечают требованиям СанПиН

Шквал эмоций разразился под сообщением о том, как дожить до пенсии. «Пониженная активность, подвижность ведёт к гиподинамии. А это в свою очередь следствие нарушений функций организма: опорно-двигательного аппарата, кровообращения, дыхания, пищеварения, снижении силы в мышцах».

Вместе с этим, позитивное настроение сегодня подарила праздничная афиша. Сегодня на брифинге в мэрии председатель департамента культуры и туризма администрации Липецка Сергей Малько акцентировал внимание журналистов на знаковых событиях Дня города.
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#обзор #события #вечЁрка

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