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56 минут назад

Ученые «воскресят» северного белого носорога с помощью ЭКО‍

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Ученые «воскресят» северного белого носорога с помощью ЭКО‍

Команда биологов из Института Лейбница работает над восстановлением популяции белых носорогов

Команда биологов из Института Лейбница в Берлине работает над восстановлением популяции белых носорогов. Ученым впервые удалось получить эмбрионы животного — из пробирки.

Их планируют «подсадить» «суррогатным матерям» — самкам более благополучного южного подвида. По мнению российских экспертов, предложенный зарубежными коллегами метод сохранения исчезающей популяции гораздо перспективнее клонирования и поможет в будущем спасти другие вымирающие виды, - передает портал ВокругСвета.

В настоящее время в живых остались только две самки этой породы. Последний носорог мужского пола умер в 2015 году, но ученые успели заморозить его сперматозоиды. Из-за возраста животного они оказались плохого качества, и биологам долгое время пришлось работать над восстановлением материала.

Но кропотливые труды увенчались успехом — с помощью процедуры ЭКО удалось получить четыре зародыша. В скором времени их имплантируют женским особям. Таким способом предполагается восстановить почти исчезнувшую популяцию животных.
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