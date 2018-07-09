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сегодня, 16:51
«Уралвагонзавод» представил новый трамвай
Инновационный трамвай не имеет аналогов в России
В Екатеринбурге открылась промышленная выставка «Иннопром-2018». На ней «Уралвагонзавод» презентовал трамвай 71-415, аналогов которому нет в России, - передает RT.
Разработчик Сергей Соловьев рассказал, что это первый вагон для линейки полностью низкопольных вагонов. Это базовая модель, на основе которой будет разрабатываться вся дальнейшая линейка. Он добавил, что будущая линейка моделей будет включать в себя модели трамвайных вагонов разной вместимости и длины. Отмечается, что трамвай изготовлен полностью из российских комплектующих.
Транспорт обшит легкосъемными пластиковыми элементами, которые в случае ДТП меняются на новые. Также внутри салона установлены мониторы, предусмотрен Wi-Fi, можно подзарядить телефон или планшет.
Один такой трамвай стоит около 24 миллионов рублей. К концу года будут разработаны модели для узкой колеи. Такая инфраструктура находится в Евпатории, Калининграде и Пятигорске.
В целом трамвай полностью подходит под остановочные комплексы, трамвайные линии и депо, которые уже есть в городах.
Разработчик Сергей Соловьев рассказал, что это первый вагон для линейки полностью низкопольных вагонов. Это базовая модель, на основе которой будет разрабатываться вся дальнейшая линейка. Он добавил, что будущая линейка моделей будет включать в себя модели трамвайных вагонов разной вместимости и длины. Отмечается, что трамвай изготовлен полностью из российских комплектующих.
Транспорт обшит легкосъемными пластиковыми элементами, которые в случае ДТП меняются на новые. Также внутри салона установлены мониторы, предусмотрен Wi-Fi, можно подзарядить телефон или планшет.
Один такой трамвай стоит около 24 миллионов рублей. К концу года будут разработаны модели для узкой колеи. Такая инфраструктура находится в Евпатории, Калининграде и Пятигорске.
В целом трамвай полностью подходит под остановочные комплексы, трамвайные линии и депо, которые уже есть в городах.