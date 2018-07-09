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Украинец украл из елецкого магазина 4 кг колбасы

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#хищение #колбаса #магазин
Украинец украл из елецкого магазина 4 кг колбасы

Мужчина отсидит в колонии чуть подольше.

Мировой судья СУ №6 Ельца вынес приговор в отношении ранее неоднократно судимого уроженца Украины. Мужчина уже ответил перед законом за незаконный оборот наркотиков, а сейчас отбывает наказание за попытки воровства и грабежа, а также кражи. На этот раз безработный преступник попался на мелком хищении.

Как установил суд, мужчина обокрал магазин. Злоумышленник зашел в один из магазинов Ельца и набрал 12 палок различной сырокопченой колбасы и салями. В общей сложности он похитил 4 кг продуктов на 1 287 рублей. Вычислить преступника удалось по записям с камеры видеонаблюдения.

Свою вину подсудимый признал. Суд учел то, что мужчина ранее привлекался к административной ответственности, с прошлого года стоит на учете как зависимый от наркотиков, а также характеристику с места, указывающую на непоследовательность поведения заключенного. Смягчающими вину обстоятельствами стали раскаяние и явка с повинной, к отягчающим отнесли рецидив преступлений.

Суд вынес обвинительный приговор. За хищение из магазина его наказали шестью месяцами лишения свободы. С учетом предыдущего срока, который преступник отбывает в колонии строгого режима, за решеткой он проведет в общей сложности 2 года и 11 месяцев.
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#хищение #колбаса #магазин

Комментарии (13)

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Ответ Animal Planet

1 минуту назад
А колбаса эта которой россиян заботливое правительство кормит из опилок и нефти,потому и цена за 12 палок 1200 руб.
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Слава Украине

3 минуты назад
Героям слава!А воришки и воры государственные всюду по миру!
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Вот так просто так

5 минут назад
Кто тут умный поглядим когда голодные бунты начнутся что вы писать тут будете!
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Милая Оксана

6 минут назад
Ну и зачем было акцентировать внимание на слове " украинец " зачем обострять , как будто россияне меньше воруют , ведь за все слова придется отвечать рано или поздно ! Русский и украинец братья навека !
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просто так

7 минут назад
САЛО УКРАИНЕ!!!!
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Ttt

13 минут назад
Совсем украинцам плохо. Колбасу крадут. Видать сало не было
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Animal planet.

30 минут назад
Что это за гавно колбаса 12 палок за 1200 рублей?
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Странно

33 минуты назад
Как он попал в магазин если он отбывает наказание в колонии.Писец что творится в следст.орг и судах!Тридцать пятый год,после чемпионата будет 1937.
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Закон

47 минут назад
Обменять его на капитана рыбаловецкого сейнера . Вернуть этот ценый экземпляр Украине.
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Москаль

50 минут назад
Слава Украине кричал когда его брали полицаи
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