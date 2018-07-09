Украинец украл из елецкого магазина 4 кг колбасы

Мужчина отсидит в колонии чуть подольше.

Мировой судья СУ №6 Ельца вынес приговор в отношении ранее неоднократно судимого уроженца Украины. Мужчина уже ответил перед законом за незаконный оборот наркотиков, а сейчас отбывает наказание за попытки воровства и грабежа, а также кражи. На этот раз безработный преступник попался на мелком хищении.



Как установил суд, мужчина обокрал магазин. Злоумышленник зашел в один из магазинов Ельца и набрал 12 палок различной сырокопченой колбасы и салями. В общей сложности он похитил 4 кг продуктов на 1 287 рублей. Вычислить преступника удалось по записям с камеры видеонаблюдения.



Свою вину подсудимый признал. Суд учел то, что мужчина ранее привлекался к административной ответственности, с прошлого года стоит на учете как зависимый от наркотиков, а также характеристику с места, указывающую на непоследовательность поведения заключенного. Смягчающими вину обстоятельствами стали раскаяние и явка с повинной, к отягчающим отнесли рецидив преступлений.



Суд вынес обвинительный приговор. За хищение из магазина его наказали шестью месяцами лишения свободы. С учетом предыдущего срока, который преступник отбывает в колонии строгого режима, за решеткой он проведет в общей сложности 2 года и 11 месяцев.