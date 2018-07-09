Улицу Первомайскую перекроют на три дня

Движение по улице Первомайской (от пересечения с улицей Горького до пересечения с улицей Фрунзе) будет перекрыто с полуночи 10 июля до 13 июля.

Как сообщил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Алексей Бахтин, объехать ремонтируемый участок можно будет по улице Советской. Полоса, выделенная для общественного транспорта, будет открыта и для личных автомобилей. Кроме того, по согласованию с управлением ГИБДД будет временно разрешен поворот налево с улицы Неделина на улицу Фрунзе.

В этот период к светофорным объектам, расположенным вдоль улицы Первомайской подведут кабель энергоснабжения, продолжится устройство канализационных колодцев и бордюрного камня. Кроме того, по словам руководителя структурного подразделения, планируется выполнить большую часть работ по устройству верхнего слоя дорожного покрытия.

Как известно в текущем году улица Первомайская вошла в число объектов, которые приведут в порядок в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Всего масштабный дорожный ремонт коснется 17 магистралей. На эти цели направят порядка одного миллиарда рублей. Все работы находятся на постоянном контроле администрации областного центра.