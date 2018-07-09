Матч звезд российского футбола и сборной Липецка смогут увидеть 10 000 горожан

Для зрителей уже отпечатали специальные браслеты.

В Липецке продолжается подготовка к Дню города. Как рассказал на планерке у главы администрации вице-мэр Евгений Павлов, уже отпечатаны 10 000 специальных браслетов, по которым 13 июля будут пускать зрителей на матч между ветеранами - звездами российского футбола и сборной Липецка. 4000 из этих браслетов передадут НЛМК, для распределения между работниками комбината, 1000 - сотрудникам муниципальных предприятий и бюджетникам, 5000 - в кассы стадиона «Металлург», где их смогут получить все желающие.



Матч начнется 13 июля в 16:00. Кроме футбола для зрителей приготовлен масштабный концерт и розыгрыш призов, в том числе автомобиля. Лотерейными билетами станут браслеты, каждый из которых снабжен индивидуальным номером.