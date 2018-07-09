Общество

сегодня, 16:19

Матч звезд российского футбола и сборной Липецка смогут увидеть 10 000 горожан

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#День города #стадион "Металлург"
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Матч звезд российского футбола и сборной Липецка смогут увидеть 10 000 горожан

Для зрителей уже отпечатали специальные браслеты.

В Липецке продолжается подготовка к Дню города. Как рассказал на планерке у главы администрации вице-мэр Евгений Павлов, уже отпечатаны 10 000 специальных браслетов, по которым 13 июля будут пускать зрителей на матч между ветеранами - звездами российского футбола и сборной Липецка. 4000 из этих браслетов передадут НЛМК, для распределения между работниками комбината, 1000 - сотрудникам муниципальных предприятий и бюджетникам, 5000 - в кассы стадиона «Металлург», где их смогут получить все желающие.

Матч начнется 13 июля в 16:00. Кроме футбола для зрителей приготовлен масштабный концерт и розыгрыш призов, в том числе автомобиля. Лотерейными билетами станут браслеты, каждый из которых снабжен индивидуальным номером.
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#День города #стадион "Металлург"
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Комментарии (3)

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Антошка с ложкой

59 минут назад
Вот это ДА! Увидеть форварда мэрии Липецка и умереть!
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цирк

сегодня, 16:56
у нас только две звезды -абайдулин и ваня марков
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Липчанин

сегодня, 16:46
Цена билета?
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