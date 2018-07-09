В мире

20 минут назад

Девушку из Ирана арестовали за публикацию видео с танцем‍

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Девушку из Ирана арестовали за публикацию видео с танцем‍

18-летнюю гимнастку арестовали за публикации видео в сети Instagram

В Иране 18-летнюю Маэде Ходжабри арестовали за публикацию в своем аккаунте в Instagram видеозаписей с танцами, сообщает Газета.ру со ссылкой на «Би-би-си».

Гимнастку обвинили в нарушении моральных норм, настаивая, что она призывает следовать ее примеру. К тому же девушка не носила традиционный для мусульманок хиджаб. Маэде утверждает, что она всего лишь хотела набрать больше подписчиков и показать свои навыки в гимнастике.

Арест девушки вызвал недовольство пользователей соцсетей, они публикуют свои видео с танцами в поддержку Маэдэ с хэштэгом, который можно перевести как #танец_не_преступление.

На странице Маэде в Instagram более 50 тысяч подписчиков. Она выложила около 300 записей танцев, как в западном, так и в иранском стиле.

За последние несколько недель по аналогичному обвинению были задержаны еще три человека, которые были отпущены под залог, сообщает издание.
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