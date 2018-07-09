В Липецкой области сухо и до +28

В ближайшие трое суток на территории Липецкой области установится умеренно-теплая погода, преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 19-21 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 июля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 11 до 16 градусов тепла, днем температура составит от 23 до 28 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от +12 до +14 градусов, днем от 25 до 27 градусов тепла.

День 10 июля стал самым теплым в Липецке в 1954 году, тогда в городе было +35 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1992 году – 6 градусов тепла.