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32 минуты назад
Кот и собака сдали судебным приставам семью алиментщиков
В городе Асино Томской области злостные алиментщики решили спрятаться от приставов, но их выдали домашние животные.
Как сообщает VSE42.RU, судебные приставы приехали в частный дом для опроса мужчины и женщины, против которых были возбуждены уголовные дела за злостное уклонение от уплаты алиментов. Дверь им не открывали, тогда приставы позвонили на телефон хозяина дома. Тот заявил, что находится с сожительницей в другом городе, однако в трубке заднем плане был слышен лай собаки, которая находилась во дворе дома.
После долгого ожидания приставам открыла дверь женщина, представившаяся соседкой. Она показала пустые комнаты, пояснив, что хозяев нет дома.
Но на кухне внимание приставов привлекла крышка подпола, на которую внимательно смотрел домашний кот. Включив фонарик на телефоне, приставы осмотрели подвальное помещение. Среди овощей и солений они увидели небольшую коробку из-под телевизора, из которой торчали макушки должников. Как позже пояснили граждане, они не хотели встречаться с приставами, так как были с похмелья.
Теперь должников ждет судебное разбирательство по их делам.
После долгого ожидания приставам открыла дверь женщина, представившаяся соседкой. Она показала пустые комнаты, пояснив, что хозяев нет дома.
Но на кухне внимание приставов привлекла крышка подпола, на которую внимательно смотрел домашний кот. Включив фонарик на телефоне, приставы осмотрели подвальное помещение. Среди овощей и солений они увидели небольшую коробку из-под телевизора, из которой торчали макушки должников. Как позже пояснили граждане, они не хотели встречаться с приставами, так как были с похмелья.
Теперь должников ждет судебное разбирательство по их делам.