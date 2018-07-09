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38 минут назад
Число жертв крушения на железной дороге в Турции возросло до 24
Несколько вагонов поезда сошли с рельсов
До 24 человек выросло число погибших в аварии пассажирского поезда в Турции, сообщил вице-премьер правительства Реджеп Акдаг. Лечение в больницах продолжают 124 человека, - передает Интерфакс.
Несколько вагонов поезда с 362 пассажирами, следовавшего из Эдирне в Стамбул, сошли с рельсов в провинции Текирдаг в воскресенье. Причиной аварии стал провал железнодорожного полотна, подмытого продолжительными ливневыми дождями. По данным министерства здравоохранения, госпитализация понадобилась 338 пассажирам поезда.
Ранее сообщалось о 10 погибших и 73 пострадавших при сходе с рельсов пяти вагонов пассажирского поезда в провинции Текирдаг. Отмечается, что поисково-спасательные работы на месте катастрофы закончились в 6.00 (совпадает с мск) понедельника.
Правоохранительные органы начали расследование по факту аварии. В его рамках задержаны два машиниста потерпевшего крушение поезда.
Несколько вагонов поезда с 362 пассажирами, следовавшего из Эдирне в Стамбул, сошли с рельсов в провинции Текирдаг в воскресенье. Причиной аварии стал провал железнодорожного полотна, подмытого продолжительными ливневыми дождями. По данным министерства здравоохранения, госпитализация понадобилась 338 пассажирам поезда.
Ранее сообщалось о 10 погибших и 73 пострадавших при сходе с рельсов пяти вагонов пассажирского поезда в провинции Текирдаг. Отмечается, что поисково-спасательные работы на месте катастрофы закончились в 6.00 (совпадает с мск) понедельника.
Правоохранительные органы начали расследование по факту аварии. В его рамках задержаны два машиниста потерпевшего крушение поезда.