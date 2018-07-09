Общество

40 минут назад

Три основных пляжа Липецка закрыли для купания

11 1299
#пляжи #купальный сезон #инфекция
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Три основных пляжа Липецка закрыли для купания

В реке Воронеж обнаружили опасные бактерии.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, с 9 июля вводится запрет на купание в реке Воронеж на пляжах «Центральный», «НЛМК», в районе Свободного Сокола, в том числе в районе улиц Бабушкина и Бардина. Пробы  воды, отобранные специалистами «Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в этих местах, не отвечают требованиям СанПиН по содержанию общих колиформных бактерий и термотолерантных колиформных бактерий.

В соответствии с федеральным законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения управление Роспотребнадзора по Липецкой области направило предписание администрации города Липецка о необходимости принять меры для обеспечения безопасности горожан. Как сообщили в управлении главного смотрителя города, в этих целях подготовлены информационные аншлаги, предупреждающие любителей пляжного отдыха о потенциальной опасности и запрете купания в указанных местах до установления нормативного качества воды.

11 1299
#пляжи #купальный сезон #инфекция
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Комментарии (11)

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1 минуту назад
Зашел на центральном в кабинку для переодевания и чуть не блеванул. Всё зассато, вонь невозможная. И воду всю дети и старпёры загадили. Жуть. Путинская Россия.
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Animal planet

6 минут назад
Сегодня на ценральном пляже был я. Всав вверху течения, в воду помочился. И наблюдал как радостный,россиянский народец резвится и балагурит в моей мочи. Правда я весельчак?)))
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Mikl

6 минут назад
Все бактерии появляются от того что не работают общественные туалеты на пляжах и купающиеся испражняются прямо в воду..А за отхожие места на пляжах несет ответственность администрация города.
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Гость

10 минут назад
Закрыть то закрыли, а источник загрязнения где? Канализацию прямо в реку сливают ?
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Сенсация

17 минут назад
Очень скоро на этом сайте будут считать сколько у нас заболевших ротовирусом и кричать про эпидемию
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кибальчиш

18 минут назад
НА ЭТИХ ПЛЯЖАХ РАЗРЕШЕНО КУПАТЬСЯ , БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ , ДЕПУТАТАМ единороssне !!!!!
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Гость

21 минуту назад
Мотя, для особо "умных". Меланома может развиться, если проводить слишком много времени на солнце. Это приводит к тому, что нормальные клетки кожи становятся атипичными. От воды никакая меланома не появляется.
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Пох

27 минут назад
Как купался, так и буду.
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ССЕЛКОВСКИЙ ПЛЯЖ

28 минут назад
А нам барабыр.
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Мотя

30 минут назад
Это моя тема. Заразиться можно даже не в воде, а на песке- содержатся десятки видов не только болезнетворных бактерий, но десятки видов паразитов! Мы с мужем купаемся в ванной под душем. А на пляже можно поймать легко меланому- самый опасный вид рака (развивается и через 3 месяца человек умирает). НЕльзя туда таскать детей! Мало ли что попадет в попку, рот и влгалище
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