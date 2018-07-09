Три основных пляжа Липецка закрыли для купания

В реке Воронеж обнаружили опасные бактерии.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, с 9 июля вводится запрет на купание в реке Воронеж на пляжах «Центральный», «НЛМК», в районе Свободного Сокола, в том числе в районе улиц Бабушкина и Бардина. Пробы воды, отобранные специалистами «Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в этих местах, не отвечают требованиям СанПиН по содержанию общих колиформных бактерий и термотолерантных колиформных бактерий.

В соответствии с федеральным законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения управление Роспотребнадзора по Липецкой области направило предписание администрации города Липецка о необходимости принять меры для обеспечения безопасности горожан. Как сообщили в управлении главного смотрителя города, в этих целях подготовлены информационные аншлаги, предупреждающие любителей пляжного отдыха о потенциальной опасности и запрете купания в указанных местах до установления нормативного качества воды.