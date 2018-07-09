День города в пятницу, 13-го

На Городище уже смонтировали уличный телевизор, а в Доме музыки сегодня начнут устанавливать голландский орган.

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До Дня города остается всего три дня (с вычетом сегодняшнего). GOROD48 побывал на всех знаковых объектах, которые будут открыты (или приоткрыты, как стадион «Металлург») в пятницу, 13-го.Пятница, 13-е - зловещий день для любителей мистики. Очевидно, без ужастиков не обойдется и в пятницу на этой неделе, когда Липецк начнет отмечать День города. В частности, такой объект благоустройства как Городище так и не будет доделан до конца, хотя работы на нем должны были согласно муниципальному контракту быть закончены как раз к праздникам.Сейчас на Городище полным ходом идут еще землеустроительные работы. Это место, судя по размаху, будет красивым и содержательным. Так, на нем уже монтируется сцена и уже появился большой экран. То есть глава Липецка Сергей Иванов частично свое слово сдержал - до полуфиналов ЧМ мира по футболу уличный телевизор на Городище появился. Но оставшихся матчей российского мундиаля мы на нем вряд ли увидим (сегодня на оперативном совещании в мэрии Сергей Иванов заявил о том, что липчане смогут все же посмотреть 15 июня на Городище финал Кубка мира).Зато желающие увидеть матч между ветеранами - звездами российского футбола и сборной Липецка - смогут попасть в 16.00 в пятницу, 13-го, на стадион «Металлург». Сегодня на брифинге в мэрии председатель департамента культуры и туризма Липецка Сергей Малько пообещал, что входы на стадион к этому времени доделают. Что ж, посмотрим. Пока же на подступах к чаше стадиона царит разруха.Впрочем, мы можем удивлять - это показал идущий в России футбольный чемпионат мира. А вдруг случится чудо и горожане увидят в новом свете и Городище, и «Металлург», который мэрия после ветеранского матча собирается закрыть для устранения недоделок?А вот за Дом музыки мэрии точно стыдно не будет: сюда уже привезен из Голландии электронный орган премиум-класса с 54 регистрами (трубами).Презентовать новый инструмент также будут в пятницу, 13-го в 13.00. Специально для этого в Липецк приедет из Москвы лауреат многочисленных международных конкурсов Федор Строганов. В концерте прозвучит музыка разных стилей - от барокко до современности. Также строители обновят сквер рядом с Домом музыки - сюда уже завезли новые лавочки.