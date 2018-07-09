Общество

сегодня, 14:58

День города в пятницу, 13-го

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#День города
День города в пятницу, 13-го

На Городище уже смонтировали уличный телевизор, а в Доме музыки сегодня начнут устанавливать голландский орган.

До Дня города остается всего три дня (с вычетом сегодняшнего). GOROD48 побывал на всех знаковых объектах, которые будут открыты (или приоткрыты, как стадион «Металлург») в пятницу, 13-го.

Пятница, 13-е - зловещий день для любителей мистики. Очевидно, без ужастиков не обойдется и в пятницу на этой неделе, когда Липецк начнет отмечать День города. В частности, такой объект благоустройства как Городище так и не будет доделан до конца, хотя работы на нем должны были согласно муниципальному контракту быть закончены как раз к праздникам.

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Сейчас на Городище полным ходом идут еще землеустроительные работы. Это место, судя по размаху, будет красивым и содержательным. Так, на нем уже монтируется сцена и уже появился большой экран. То есть глава Липецка Сергей Иванов частично свое слово сдержал - до полуфиналов ЧМ мира по футболу уличный телевизор на Городище появился. Но оставшихся матчей российского мундиаля мы на нем вряд ли увидим (сегодня на оперативном совещании в мэрии Сергей Иванов заявил о том, что липчане смогут все же посмотреть 15 июня на Городище финал Кубка мира).

Зато желающие увидеть матч между ветеранами - звездами российского футбола и сборной Липецка - смогут попасть в 16.00 в пятницу, 13-го, на стадион «Металлург». Сегодня на брифинге в мэрии председатель департамента культуры и туризма Липецка Сергей Малько пообещал, что входы на стадион к этому времени доделают. Что ж, посмотрим. Пока же на подступах к чаше стадиона царит разруха.

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Впрочем, мы можем удивлять - это показал идущий в России футбольный чемпионат мира. А вдруг случится чудо и горожане увидят в новом свете и Городище, и «Металлург», который мэрия после ветеранского матча собирается закрыть для устранения недоделок?

А вот за Дом музыки мэрии точно стыдно не будет: сюда уже привезен из Голландии электронный орган премиум-класса с 54 регистрами (трубами).

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Презентовать новый инструмент также будут в пятницу, 13-го в 13.00. Специально для этого в Липецк приедет из Москвы лауреат многочисленных международных конкурсов Федор Строганов. В концерте прозвучит музыка разных стилей - от барокко до современности. Также строители обновят сквер рядом с Домом музыки - сюда уже завезли новые лавочки. 

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#День города

Комментарии (10)

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Так победим

3 минуты назад
Вот тут согласен. В Липе Липовой День города всегда должен праздноваться в пятницу 13-го. Какой город, такая и дата. Главное, открыть объекты, бабки списать на банкет, а потом закрыть и до весны устранять косяки, готовясь к повторному торжественному открытию.
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Тербуньск

15 минут назад
А чё? Гуляш на органе будет бацать, а Литрович с племяшом частушки станут петь. Депутатов можно пустить вприсядку на заднем плане. Вот это будет праздник!
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Хоть раз сделайте нормально

20 минут назад
И кому нужны эти гонки с препятствиями? Мэру, чтобы хоть как-то отмыть свою репутацию, безнадежно убитую постоянным враньем? Все равно уже не успели, так зачем весь этот цирк? Сделайте хоть один раз в жизни качественно и красиво, чтобы самим не стыдно было и людям на радость. Не всё же тяп-ляп, кое-как, да акты левые задним числом рисовать. Или разучились уже окончательно? А спешка, Иванов, как известно, нужна только при ловле блох и при поносе.
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ССЕЛАИ

23 минуты назад
У нас Гулевский вместе с Бойцовым на день города открыл офис врача общ.практики.Так до сих пор ладу не дадут.И врач сбежал.Едриси их мать.
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строитель

50 минут назад
Как всегда всё торопясь, да побыстрей тяп ляп на последний момент оставляют, а потом всё будет рушиться и ломаться. Все дороги будут трескаться и в говно всё превратиться.
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однако

56 минут назад
печально.... по-ходу своих органов не хватает, из Голландии привозим...
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гостья

58 минут назад
а про каменный лог усё? забыли про него все?
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Смотрящий

сегодня, 15:15
Почему все работы ведутся в авральном порядке? А до этого что руководители города делали? На сколько человек рассчитана фан-зона? ПОКАЗУХА и ничего кроме!
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К.

сегодня, 15:09
Органисты буду органировать на органе.
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Гулевский

сегодня, 15:02
Не "регистарами", а "регистрами"
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