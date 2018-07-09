Общество
сегодня, 14:58
День города в пятницу, 13-го
10 1261
На Городище уже смонтировали уличный телевизор, а в Доме музыки сегодня начнут устанавливать голландский орган.
До Дня города остается всего три дня (с вычетом сегодняшнего). GOROD48 побывал на всех знаковых объектах, которые будут открыты (или приоткрыты, как стадион «Металлург») в пятницу, 13-го.
Пятница, 13-е - зловещий день для любителей мистики. Очевидно, без ужастиков не обойдется и в пятницу на этой неделе, когда Липецк начнет отмечать День города. В частности, такой объект благоустройства как Городище так и не будет доделан до конца, хотя работы на нем должны были согласно муниципальному контракту быть закончены как раз к праздникам.
Сейчас на Городище полным ходом идут еще землеустроительные работы. Это место, судя по размаху, будет красивым и содержательным. Так, на нем уже монтируется сцена и уже появился большой экран. То есть глава Липецка Сергей Иванов частично свое слово сдержал - до полуфиналов ЧМ мира по футболу уличный телевизор на Городище появился. Но оставшихся матчей российского мундиаля мы на нем вряд ли увидим (сегодня на оперативном совещании в мэрии Сергей Иванов заявил о том, что липчане смогут все же посмотреть 15 июня на Городище финал Кубка мира).
Зато желающие увидеть матч между ветеранами - звездами российского футбола и сборной Липецка - смогут попасть в 16.00 в пятницу, 13-го, на стадион «Металлург». Сегодня на брифинге в мэрии председатель департамента культуры и туризма Липецка Сергей Малько пообещал, что входы на стадион к этому времени доделают. Что ж, посмотрим. Пока же на подступах к чаше стадиона царит разруха.
Впрочем, мы можем удивлять - это показал идущий в России футбольный чемпионат мира. А вдруг случится чудо и горожане увидят в новом свете и Городище, и «Металлург», который мэрия после ветеранского матча собирается закрыть для устранения недоделок?
А вот за Дом музыки мэрии точно стыдно не будет: сюда уже привезен из Голландии электронный орган премиум-класса с 54 регистрами (трубами).
Презентовать новый инструмент также будут в пятницу, 13-го в 13.00. Специально для этого в Липецк приедет из Москвы лауреат многочисленных международных конкурсов Федор Строганов. В концерте прозвучит музыка разных стилей - от барокко до современности. Также строители обновят сквер рядом с Домом музыки - сюда уже завезли новые лавочки.
Пятница, 13-е - зловещий день для любителей мистики. Очевидно, без ужастиков не обойдется и в пятницу на этой неделе, когда Липецк начнет отмечать День города. В частности, такой объект благоустройства как Городище так и не будет доделан до конца, хотя работы на нем должны были согласно муниципальному контракту быть закончены как раз к праздникам.
Сейчас на Городище полным ходом идут еще землеустроительные работы. Это место, судя по размаху, будет красивым и содержательным. Так, на нем уже монтируется сцена и уже появился большой экран. То есть глава Липецка Сергей Иванов частично свое слово сдержал - до полуфиналов ЧМ мира по футболу уличный телевизор на Городище появился. Но оставшихся матчей российского мундиаля мы на нем вряд ли увидим (сегодня на оперативном совещании в мэрии Сергей Иванов заявил о том, что липчане смогут все же посмотреть 15 июня на Городище финал Кубка мира).
Зато желающие увидеть матч между ветеранами - звездами российского футбола и сборной Липецка - смогут попасть в 16.00 в пятницу, 13-го, на стадион «Металлург». Сегодня на брифинге в мэрии председатель департамента культуры и туризма Липецка Сергей Малько пообещал, что входы на стадион к этому времени доделают. Что ж, посмотрим. Пока же на подступах к чаше стадиона царит разруха.
Впрочем, мы можем удивлять - это показал идущий в России футбольный чемпионат мира. А вдруг случится чудо и горожане увидят в новом свете и Городище, и «Металлург», который мэрия после ветеранского матча собирается закрыть для устранения недоделок?
А вот за Дом музыки мэрии точно стыдно не будет: сюда уже привезен из Голландии электронный орган премиум-класса с 54 регистрами (трубами).
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Презентовать новый инструмент также будут в пятницу, 13-го в 13.00. Специально для этого в Липецк приедет из Москвы лауреат многочисленных международных конкурсов Федор Строганов. В концерте прозвучит музыка разных стилей - от барокко до современности. Также строители обновят сквер рядом с Домом музыки - сюда уже завезли новые лавочки.
10 1261
Так победим
Тербуньск
Хоть раз сделайте нормально
ССЕЛАИ
строитель
однако
гостья
Смотрящий
К.
Гулевский