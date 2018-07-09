Общество

27 минут назад

В ТРЦ «Ривьера» эвакуировали посетителей

5 996
#эвакуация #Ривьера
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Тревога — плановая.

Как сообщили GOROD48 в администрации торгово-развлекательного центра «Ривьера», прошедшая днем в понедельник эвакуация посетителей и сотрудников — плановые учения. Ранее в социальных сетях появилось видео с эвакуацией липчан, люди стали делать предположения о возгорании.




 - Это были плановые учения. Тревога и оповещение сработали корректно. Все находящиеся в помещениях люди эвакуировались быстро и без проблем. Сейчас все арендаторы ТРЦ вернулись к коммерческой деятельности, посетители могут зайти в «Ривьеру», - сообщили в администрации ТРЦ «Ривьера».
5 996
#эвакуация #Ривьера
1

Комментарии (5)

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Артемий

3 минуты назад
Видел эти видео в группе чп 48, там же кто то писал что это учебная и все плелись как черепахи
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Это пиар

4 минуты назад
Типо там все хорошо и безопастно))))) но увы всеравно туда не пойду деньги тратить в интернете много торговых площадок где товар дешевле)))))
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Японаикудза

11 минут назад
моя оченя рада что арендовала место мало-мало в этома центра.Теперя целыми днями мы мой не торгует а участвует в учениях я рченя рада прибыли нета зато безопасно
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гостья

20 минут назад
сосочек, или до сих пор не заняты места?
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сосочек

22 минуты назад
Самый безопасный ТРЦ!!!
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