В ТРЦ «Ривьера» эвакуировали посетителей

Тревога — плановая.

Как сообщили GOROD48 в администрации торгово-развлекательного центра «Ривьера», прошедшая днем в понедельник эвакуация посетителей и сотрудников — плановые учения. Ранее в социальных сетях появилось видео с эвакуацией липчан, люди стали делать предположения о возгорании.









- Это были плановые учения. Тревога и оповещение сработали корректно. Все находящиеся в помещениях люди эвакуировались быстро и без проблем. Сейчас все арендаторы ТРЦ вернулись к коммерческой деятельности, посетители могут зайти в «Ривьеру», - сообщили в администрации ТРЦ «Ривьера».