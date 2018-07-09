Происшествия

52 минуты назад

Рабочий упал с кровли четырехэтажного дома и погиб

8 1804
#падение с высоты #несчастный случай
Рабочий упал с кровли четырехэтажного дома и погиб

Трагедия произошла на проспекте Мира.

Загрузка плеера
Сегодня с крыши четырехэтажного дома №5а по проспекту Мира в Липецке упал рабочий подрядной организации, выполнявшей ремонт кровли.

Высота не оставила мужчине шансов. Прибывшие к дому врачи "скорой помощи" констатировали его смерть.

По словам коллег погибшего, ему было около 45 лет. Звали его Олегом. Болье никаких подробностей о погибшем они сказать не пожелали.

На месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов.

Это уже третье ЧП подобного рода в злосчастном треугольнике между проспектом Мира и улицами адмирала Макарова и Островского за год: рабочие гибнут и становятся калеками, падая с крыш попавших в капремонт четырех-пятиэтажных хрущевок. 
img-big-0
img-big-1
img-big-2
img-small-0
img-small-1
img-small-2
8 1804
#падение с высоты #несчастный случай

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Вопросик

19 секунд назад
у нас есть полицейские , не пупки ?
ответить

лариса

11 минут назад
люди готовы на любую работу, за любые деньги, даже с риском для жизни, лишь бы прокормить семью. о какой технике безопасности можно говорить
ответить

гостья

17 минут назад
Гость, какая техника безопасности? они хоть официально устроены были? или спецодежду им выдают и инструктаж у них есть?
ответить

**

17 минут назад
я тоже видела как скачут по крышам без страховки. и чего ожидают- не понятно.второй по-моему за этот год.
ответить

Гость

21 минуту назад
Они работают не соблюдая ни какую технику безопасности.
ответить

кокс

24 минуты назад
так в доме всего 4 этажа где 5-тый ?
ответить

Ольга

25 минут назад
Там вроде 4 этажа?
ответить

**

26 минут назад
Лариса кучи будут лежать под окнами. Этого и добиваются.
ответить

лариса

28 минут назад
в сорок пять падают, сил нет работать. а как работать будут, когда закон примут до 65
ответить

Еще в рубрике

Два автомобиля сгорели в Липецке
#пожар
13
Два автомобиля сгорели в Липецке

сегодня, 07:42

Происшествия
В пожаре пострадали люди
#пожар #Преображеновка #Доброе
16
В пожаре пострадали люди

вчера, 18:08

Происшествия
Женщину сбили в центре Липецка
#дтп
50
Женщину сбили в центре Липецка

вчера, 12:02

Происшествия
В Усманском районе ночью сгорела пилорама
#пожар
4
В Усманском районе ночью сгорела пилорама

вчера, 09:07

Происшествия
Горящая трансформаторная подстанция попала на видео
#пожар
14
Горящая трансформаторная подстанция попала на видео

07.07.2018 11:01

Происшествия
Ночной пожар уничтожил три тонны сена
#пожар
4
Ночной пожар уничтожил три тонны сена

07.07.2018 08:35

Происшествия