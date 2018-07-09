Рабочий упал с кровли четырехэтажного дома и погиб

Трагедия произошла на проспекте Мира.

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Сегодня с крыши четырехэтажного дома №5а по проспекту Мира в Липецке упал рабочий подрядной организации, выполнявшей ремонт кровли.



Высота не оставила мужчине шансов. Прибывшие к дому врачи "скорой помощи" констатировали его смерть.



По словам коллег погибшего, ему было около 45 лет. Звали его Олегом. Болье никаких подробностей о погибшем они сказать не пожелали.



На месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов.



Это уже третье ЧП подобного рода в злосчастном треугольнике между проспектом Мира и улицами адмирала Макарова и Островского за год: рабочие гибнут и становятся калеками, падая с крыш попавших в капремонт четырех-пятиэтажных хрущевок.

