Происшествия
52 минуты назад
Рабочий упал с кровли четырехэтажного дома и погиб
Трагедия произошла на проспекте Мира.
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Сегодня с крыши четырехэтажного дома №5а по проспекту Мира в Липецке упал рабочий подрядной организации, выполнявшей ремонт кровли.
Высота не оставила мужчине шансов. Прибывшие к дому врачи "скорой помощи" констатировали его смерть.
По словам коллег погибшего, ему было около 45 лет. Звали его Олегом. Болье никаких подробностей о погибшем они сказать не пожелали.
На месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов.
Это уже третье ЧП подобного рода в злосчастном треугольнике между проспектом Мира и улицами адмирала Макарова и Островского за год: рабочие гибнут и становятся калеками, падая с крыш попавших в капремонт четырех-пятиэтажных хрущевок.
Высота не оставила мужчине шансов. Прибывшие к дому врачи "скорой помощи" констатировали его смерть.
По словам коллег погибшего, ему было около 45 лет. Звали его Олегом. Болье никаких подробностей о погибшем они сказать не пожелали.
На месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов.
Это уже третье ЧП подобного рода в злосчастном треугольнике между проспектом Мира и улицами адмирала Макарова и Островского за год: рабочие гибнут и становятся калеками, падая с крыш попавших в капремонт четырех-пятиэтажных хрущевок.
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