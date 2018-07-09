Общество

сегодня, 13:20

Соседский ремонт оставил солдата без канализации

5 988
#канализация #ЖКХ #суд #ремонт
Соседский ремонт оставил солдата без канализации

Пока мужчина был в армии, его соседка лишила его коммунальных благ.

Судебная коллегия по гражданским делам Липецкого областного суда рассмотрела апелляционную жалобу на решение Чаплыгинского райсуда. Жительница региона не согласилась с возложенными на нее обязанностями и портить свой ремонт.

Как сообщается в документах суда, ситуация берет свое начало с капитального ремонта двухэтажного дома летом 2014 год. К этому моменту жилец квартиры на втором этаже собирался уходить в армию. Поэтому мужчина оставил ключ от жилья своей соседке по стоянку снизу, чтобы не возникало проблем с ремонтом.

Пока подрядчики капитального обновляли дом, женщина с первого этажа отказалась портить шикарный ремонт в своей ванной комнате. Там ранее установили натяжные потолки, дешевую кабину, наклеили плитку. Женщина не давала все это демонтировать, зато потребовала от рабочих отрезать канализационный стояк соседа сверху. Летом 2016 году мужчина прибыл в Липецкую область в отпуск и был шокирован. Он обнаружил, что в квартире не работает система отведения сточных вод – канализация, по причине отсутствия общей канализационной трубы, которую ответчик, с её слов, отрезала, потому что труба старая и ржавая и могла создать угрозу порчи ее ванной комнаты.

Поняв, что от разговоров с соседкой толку будет мало, военный отправился в суд. Тяжба между сторонами длится с 2016 года. Все инстанции выносят решение в пользу мужчины и обязуют его соседку устранить препятствия, испортить свой ремонт и дать доступ к канализации. Верность выводов подтвердили и в судебной коллегии Липецкого областного суда.
5 988
#канализация #ЖКХ #суд #ремонт

Комментарии (5)

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9 минут назад
какие суды пошли, что решить плевый спор не могут 2 года!!!! есть нормы на рассмотрение дела,что ими уже никто не пользуется.
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Animal planet

35 минут назад
Пробил бы дырку в полу и.. И тогда уже соседка бы эти два года с ним судилась. Недогадливый солдат какой-то нынче пошел)))
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Давид

56 минут назад
2 года судиться ,а воз и ныне там,не суды а дурдом
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а солдату не привыкать,

сегодня, 13:44
Турист, жизнь в полевых условиях научила)
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Турист

сегодня, 13:33
А как он в туалет 2года ходит?
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