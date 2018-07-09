В России

сегодня, 12:06

Росстандарт займется проблемой недолива топлива на российских АЗС

110
#АЗС
Росстандарт займется проблемой недолива топлива на российских АЗС

Росстандарт готовит пакет законодательных поправок, направленных на решение проблемы недолива топлива на российских АЗС. 

Об этом «Известиям» сообщили в ведомстве.

«Возможными причинами могут являться как преднамеренные, заведомо незаконные действия работников АЗС, которые следует квалифицировать как обман потребителя, так и несоответствие обязательным требованиям применяемого для измерения количества отпущенного топлива оборудования (топливораздаточных колонок, ТРК. — ред.)», — отметили в пресс-службе Росстандарта.

Поправки предполагают, что проверяющий орган впервые будет наделен правом проводить контрольные закупки на заправках для выявления фактов недолива. Ведомство намеренно ввести новые правила контроля-учета залитого топлива и системы оборотных штрафов за недолив. 


110
#АЗС

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#Николай II #РПЦ
В РПЦ назвали условия признания останков семьи Николая II

сегодня, 12:09

В России
Депутаты Госдумы доработают пенсионную реформу‍
1
Депутаты Госдумы доработают пенсионную реформу‍

вчера, 20:32

В России
В Москве за ночь выпало около половины месячной нормы осадков‍
В Москве за ночь выпало около половины месячной нормы осадков‍

вчера, 20:29

В России
В ПФР рассказали, какие пенсионеры получат прибавку с 1 августа‍
В ПФР рассказали, какие пенсионеры получат прибавку с 1 августа‍

вчера, 18:51

В России
Туроператор «Аврора-БГ» заявил о приостановке деятельности
Туроператор «Аврора-БГ» заявил о приостановке деятельности

07.07.2018 15:25

В России
Госдеп обвинил Россию в «подавлении свободы прессы»
Госдеп обвинил Россию в «подавлении свободы прессы»

07.07.2018 13:21

В России