23 липчанина сдали ЕГЭ на 100 баллов

Выпускники прекрасно знают русский язык и химию.

В управлении образования и науки Липецкой области подвели промежуточные итоги сдачи ЕГЭ в 2018 году. Пока известны результаты не всех экзаменов, но липчанам уже есть за что гордиться.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе регионального управления образования и науки, пока среди экзаменуемых 2018 года есть 23 «стобалльника». 11 выпускников получили максимальную оценку за знания химии, еще 12 человек — за ЕГЭ по русскому языку. В 2017 году в Липецкой области всего было 23 "стобалльника". Этого рубежа выпускники 2018 года достигли еще до оглашения результатов сдачи экзаменов в резервные дни. Полная картина успехов липчан на экзаменах сложится после 20 июля, когда станут известны результаты всех испытаний.



В 2018 году в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования планировали принять участие более 5200 человек, из которых более 4800 – выпускники текущего года. Самыми популярными предметами среди одиннадцатиклассников, кроме русского языка и математики, остаются обществознание (более 2800 человек – 58%), физика (более 1400 человек – 29%), история (почти 1000 человек – 20% человек). Отмечен рост желающих сдать экзамен по литературе, информатике, английскому языку.