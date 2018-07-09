Общество

53 минуты назад

Автомобиль пострадал от дорожного ремонта

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#дорожный ремонт #смола
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Автомобиль пострадал от дорожного ремонта

Машина угодила в смолу.

Грязинский автомобилист оставил в соцсетях отзыв о качестве ремонта городских дорог. Стараниями рабочих автомобиль водителя оказался в паутине из смолы.

Грязинец указывает, что его ВАЗ угодил в дорожный ремонт на улицах Урицкого и Правды. Кузов машины оказался покрыт черными полосами от смолы.



Напомним, что ранее от дорожного ремонта пострадал автомобиль в Липецке. Машину оставили на улице Стаханова в конце мая. Стараниями рабочих вместе с дорожным полотном «обновили» и кузов машины. Автомобиль испачкали асфальтом.
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#дорожный ремонт #смола
2

Комментарии (1)

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23 минуты назад
В Агрономе, Лебедянского р-на, между 3 участком и Яблоновой Головой начали ремонт дороги. разрыли асфальт месяц назад и до сих пор ничего не сделали. Обехать эти ямы невозможно. глубина до 10 см., ширина больше метра.
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