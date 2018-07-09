Общество
53 минуты назад
Автомобиль пострадал от дорожного ремонта
1 731
Машина угодила в смолу.
Грязинский автомобилист оставил в соцсетях отзыв о качестве ремонта городских дорог. Стараниями рабочих автомобиль водителя оказался в паутине из смолы.
Грязинец указывает, что его ВАЗ угодил в дорожный ремонт на улицах Урицкого и Правды. Кузов машины оказался покрыт черными полосами от смолы.
Напомним, что ранее от дорожного ремонта пострадал автомобиль в Липецке. Машину оставили на улице Стаханова в конце мая. Стараниями рабочих вместе с дорожным полотном «обновили» и кузов машины. Автомобиль испачкали асфальтом.
Грязинец указывает, что его ВАЗ угодил в дорожный ремонт на улицах Урицкого и Правды. Кузов машины оказался покрыт черными полосами от смолы.
Напомним, что ранее от дорожного ремонта пострадал автомобиль в Липецке. Машину оставили на улице Стаханова в конце мая. Стараниями рабочих вместе с дорожным полотном «обновили» и кузов машины. Автомобиль испачкали асфальтом.
1 731
1