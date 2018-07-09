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В Липецке устроят конкурс воздушных змеев

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#конкурс #воздушный змей #День города
В Липецке устроят конкурс воздушных змеев

Фестиваль приурочили ко Дню города.

Конкурс-фестиваль «Воздушный змей» состоится в Липецке 15 июля. Как сообщают организаторы соревнования, ДК «Городской» начнет фестиваль в 15 часов на площади около здания учреждения культуры. «Воздушный змей» станет участью праздничной программы в честь 315-летия Липецка и 100-летия Российской авиации.

К участию в конкурсе приглашаются все желающие. Возраст участников конкурса не ограничен. Воздушные змеи могут быть ручной работы или приобретенные. На конкурс могут быть представлены конструкции воздушных змеев из самых необычных материалов: плоские, коробчатые, управляемые, многоплоскостные и т.д.

Конкурс проводится по серии номинаций. Номинации для самостоятельно сделанных работ: «Властелин неба» - самый технически-совершенный воздушный змей (оценивается мастерство управления); «Хвост всему голова» - змей с самым длинным и красочным хвостом; «Нарядное небо» - самый красочный воздушный змей; «Семейные забавы» - самый оригинальный воздушный змей.  Номинации для участников с приобретенными воздушными змеями: «Высший пилотаж» - самый высокий полет воздушного змея (оценивается мастерство управления) и"Солнечный змей".

Подать заявку на участие можно по тел/факсу (4742) 55-91-69 или на e-mail: link_nogdk@mail.ru до 10 июля 2018 года. Главный приз соревнования — велосипед.

Фото: https://wallpapercave.com
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#конкурс #воздушный змей #День города

Комментарии (1)

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Артурчик

56 минут назад
Пожалуйста, устройте еще один конкурс - по надуванию мыльных пузырей. В этом деле я круче всех!
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