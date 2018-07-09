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Еще 200 кг овощей и фруктов не дойдут до липецкого покупателя

13 562
#Стихийная торговля
Еще 200 кг овощей и фруктов не дойдут до липецкого покупателя

Борцы со стихийной торговлей работали все выходные.

В субботу и воскресения, когда большинство граждан отдыхали, сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области боролись, да еще с таким опасным злом, как стихийная торговля на улицах.

Как сообщили в ведомстве, в субботу в Липецке задержали 10 продавцов, торговавших в неположенных местах, а в воскресение – 12. Нарушителей задержали в традиционных местах – на улицах Вермишева, Титова, Союзной, площади Мира, площади Победы, трассе Орел-Тамбов. В общей сложности было изъято более 200 килограммов овощей, фруктов и ягод, которые подождут своих владельцев на складе временного хранения. Были изъяты и 2 бочки с лимонадом.

На продавцов на месте составили протоколы об административном правонарушении, на основании которых административные комиссии вынесут решение – как правило штраф около 1 тысячи рублей. Только после этого, а также полной оплаты штрафов, товар вернут, если к тому времени он не испортится.

Борьба со стихийной торговлей в Липецкой области ведется с 2011 года.

Фото liptorg-cp.ru

13 562
#Стихийная торговля

Комментарии (13)

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кибальчиш

6 минут назад
Irony, БЫЛО БЫ СМЕШНО , ЕСЛИ НЕ БЫЛО БЫ ТАК ГРУСТНО , НУ НАДО ДАТЬ НАШИМ ДЕПУТАТЕШКАМ И королёву КОЛЕНОМ ПОД ЗАД !!! НАДО!!!!
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Irony

18 минут назад
Никто, похоже, не понимает, что такое " ирония". Кроме автора публикации. Маркер его\ее ироничного отношения к происходящему уже в первом абзаце..... Всерьёз обсуждают тут что то... Подобные " новости" публику " заводят", а автор потом, скорее всего, смеётся над комментариями вашими...Эх...
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кибальчиш

27 минут назад
В МОСКВЕ депутатешке череп проломили , ПОРА И НАШИМИ " ВЫРОДКАМИ " ЗАНИМАТЬСЯ !!!! королёв А ТЫ "ЧЕЙНЫЙ "????!!!!
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Вован

32 минуты назад
48 регион согласен
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гостья

32 минуты назад
да ладно разогнали...вчера около часу шла по пр.Победу и цыгане там торговали бойко и "бабули" рядышком пристроились)))
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гостья

33 минуты назад
Вован, так пусть торгуют, только, где места отведены и платят за место...
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Вован

34 минуты назад
А что делать если никакой другой работы нет вот люди выживают как могут а скоро поздравят пенсионный возраст и начнется веселуха до слёз
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48 регион

44 минуты назад
Вместо повышения пенсионного возраста, ввести налог на богатство! До 350.000. в год 0%. От 350.000. до 500.000-13 % От 500.000. до 1000.000.-30 %. От 1000.000. до 10.000.000. - 50 %. Более 10.000.000.- 70 %. Вот вам и сотни миллиардов не достающих! А не нравится господа миллионеры проваливйте за границу, к детям, которые учатся там! Кто за???
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Вован марусе

45 минут назад
Это называется отошли на заранее подготовленные позиции
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Ворчун

48 минут назад
Это говорит о том кто настоящий хозяин в липецке а самое главное что наверное никаких документов на этот товар и медтехники у продавца нет
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