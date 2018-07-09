Еще 200 кг овощей и фруктов не дойдут до липецкого покупателя

Борцы со стихийной торговлей работали все выходные.

В субботу и воскресения, когда большинство граждан отдыхали, сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области боролись, да еще с таким опасным злом, как стихийная торговля на улицах.

Как сообщили в ведомстве, в субботу в Липецке задержали 10 продавцов, торговавших в неположенных местах, а в воскресение – 12. Нарушителей задержали в традиционных местах – на улицах Вермишева, Титова, Союзной, площади Мира, площади Победы, трассе Орел-Тамбов. В общей сложности было изъято более 200 килограммов овощей, фруктов и ягод, которые подождут своих владельцев на складе временного хранения. Были изъяты и 2 бочки с лимонадом.

На продавцов на месте составили протоколы об административном правонарушении, на основании которых административные комиссии вынесут решение – как правило штраф около 1 тысячи рублей. Только после этого, а также полной оплаты штрафов, товар вернут, если к тому времени он не испортится.

Борьба со стихийной торговлей в Липецкой области ведется с 2011 года.

Фото liptorg-cp.ru