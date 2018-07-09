Общество
сегодня, 10:14
Индекс промышленного производства в Липецкой области ниже общероссийского
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Эксперты оценили динамику регионов.
Аналитики РИА Рейтинг проследили динамику промышленного производства в регионах России. Эксперты сравнили данные за январь-май 2017 и 2018 годов.
Липецкая область показала тенденцию к росту. Индекс промышленного производства зафиксирован на 102%, то есть по сравнению с первыми пятью месяцами прошлого года в этот раз липецкая промышленность увеличила оборот на 2%. Этот показатель значительно ниже среднего по России — в 103,2%. Липецкая область заняла 46 строчку рейтинга регионов, расположившись между Дагестаном и Владимирской областью.
Лидерами по динамике промышленного производства стали: Республика Алтай (140,4%), Ростовская область (128,2%) и Республика Бурятия (126,5%). Наиболее заметно индекс промышленного производства сократился в Ненецком автономном округе (88,9%), Тульской области (92,7%) и Республике Адыгея (92,9%). В Ненецком АО снижение индекса промпроизводства связано с существенным сокращением добычи полезных ископаемых (-11,2%) и обрабатывающих производств (-11%), указывают аналитики.
Липецкая область показала тенденцию к росту. Индекс промышленного производства зафиксирован на 102%, то есть по сравнению с первыми пятью месяцами прошлого года в этот раз липецкая промышленность увеличила оборот на 2%. Этот показатель значительно ниже среднего по России — в 103,2%. Липецкая область заняла 46 строчку рейтинга регионов, расположившись между Дагестаном и Владимирской областью.
Лидерами по динамике промышленного производства стали: Республика Алтай (140,4%), Ростовская область (128,2%) и Республика Бурятия (126,5%). Наиболее заметно индекс промышленного производства сократился в Ненецком автономном округе (88,9%), Тульской области (92,7%) и Республике Адыгея (92,9%). В Ненецком АО снижение индекса промпроизводства связано с существенным сокращением добычи полезных ископаемых (-11,2%) и обрабатывающих производств (-11%), указывают аналитики.
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кибальчиш